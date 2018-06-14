Цена на бензин в России в течение года может вырасти до 100 рублей за литр. Это случится в случае ухода с рынка из-за нерентабельности независимых АЗС. Речь идет о 15 тысячах заправок, на которые приходится 60% рынка. Такой прогноз содержится в заявлении Независимого топливного союза.
На начало лета российские эксперты зафиксировали рекордные показатели темпов роста цен на топливо за всю историю наблюдений. С января по май они в 4,5 раза обогнали инфляцию. На самарских заправках стоимость литра 92-го поднялась с 37 до 43 рублей. Основной фактор, по мнению участников рынка разгоняющий цены на заправках, увеличение экспорта топлива отечественными нефтяными гигантами. Правительство пытается влиять на ситуацию - снизило действующие ставки акцизов, а также отменило повышение акцизов, запланированное на 1 июля. Нефтяники, в свою очередь, пообещали заморозить цены по состоянию на конец мая. Однако по мнению экспертов, ситуация остается напряженной. Сейчас независимые АЗС - которые занимают 60% рынка, вынуждены работать практически с нулевой рентабельностью. Если им не позволят поднять цены к осени, то многие станции могут закрыться, что будет сопровождаться ростом стоимости бензина у оставшихся игроков. Подробности и комментарии – в сюжете ТРК «ТЕРРА» по ссылке.
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