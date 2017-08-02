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Банкирам урок: в Самаре вынесут приговор экс-сотрудникам Сбербанка и КуАЗа
Октябрьский районный суд Самары назначил на 4 августа заседание по резонансному уголовному делу о покушении на мошенничество с векселями «КуйбышевАзота» на сумму в 1,7 миллиарда рублей. Обвиняемыми по нему проходят бывший руководитель тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светлана Лисицына, ее подчиненный …
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2 августа 2017, 03:40
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Из самарских чиновников пытаются выбить 234 миллиона рублей
Конкурсный управляющий обанкроченным МП «Коммунальник» попытался взыскать более 234 миллионов рублей с департамента имущества Самары. Соответствующее заявление рассматривал областной арбитражный суд. Как говорится в материалах дела, речь шла о привлечении мэрии к субсидиарной ответственности по долгам муниципального предприятия. Впрочем, это …
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2 августа 2017, 07:49
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Битва за льготы: как самарец пытается отменить постановление областного правительства
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
Группа поддержки самарца Александра Томина в коридорах областного суда начала собираться за полчаса до назначенного …
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1 августа 2017, 09:04
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Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
Весной в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в общественном транспорте. Основные изменения …
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1 августа 2017, 04:21
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Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука
Видео задержания главы самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова появилось в Сети. Правда, без звука.
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6 июня 2017, 02:51
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Олег Фурсов прокомментировал арест Сергея Рубакова: эксклюзивное интервью
Глава Самары Олег Фурсов прокомментировал телерадиокомпании «ТЕРРА» задержание руководителя городского департамента строительства Сергея Рубакова. «То, что случилось, для нас это шок, удар. В любом случае мы будем в этом разбираться предметно и всю необходимую информацию и поддержку следствию мы окажем», …
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5 июня 2017, 05:31
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Сергея Рубакова отправили под домашний арест
Руководитель городского департамента строительства Сергей Рубаков проведет под домашним арестом два месяца. В понедельник, 5 июня, Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении …
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5 июня 2017, 04:08
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30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол
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5 июня 2017, 01:38
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Самарского чиновника взяли за взятку
Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный …
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5 июня 2017, 12:41
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Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка
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26 мая 2017, 07:29
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Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь
В Железнодорожном районе Самары полицейские задержали подозрительного мужчину, который прятал под курткой пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 512 грамм.
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16 мая 2017, 04:06