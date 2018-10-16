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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.

По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин 

10 октября 2018, 06:49
Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. 

9 октября 2018, 07:32
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они 

8 октября 2018, 03:24
РЖД может оснастить плацкартные вагоны пассажирскими капсулами

РЖД может оснастить плацкартные вагоны пассажирскими капсулами

РЖД рассматривает вопрос оснащения плацкартных вагонов в поездах специальными пассажирскими капсулами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

«На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно 
4 октября 2018, 02:26
В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В суде Центрального района Тольятти завершился процесс над 22-летним местным жителем. 15 января этого года молодой человек, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Несмотря на зимние условия, мужчина ехал по улице с превышением скорости. В итоге, легковушка потеряла управление, врезалась 
3 октября 2018, 03:31
38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

В Самарском областном суде завершился процесс над двумя жителями губернии. 41-летние мужчины обвинялись в целом ряде преступлений, в числе которых значились убийство и грабежи.

По версии следствия, 12 июня прошлого года фигуранты дела что-то не поделили с жителем Кинель-Черкасского района. В 

2 октября 2018, 09:45
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии 

22 августа 2018, 07:10
Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные 

3 июля 2018, 04:49
Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.

ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы 

8 февраля 2018, 10:49
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