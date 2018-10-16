Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.

По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин …