Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.
По версии следствия, в июне 2016 года фигуранты убедили директора АО «Шахтоуправление «Обуховская» в том, что его предприятие допустило перегруз одного из вагонов. За то, чтобы «замять» дело у руководителя попросили 40 тысяч рублей. В марте прошлого года один из злоумышленников получил 300 тысяч рублей от руководителя ООО «ВторТрейд» за заключение договора на подачу и уборку вагонов на железнодорожный путь необщего пользования при станции «Кашпир».
Во время суда мужчины своей вины не признавали, но служители Фемиды сочли, что следствие собрало достаточно доказательств. В итоге, один из фигурантов был приговорен к 7 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн. рублей. Его сообщник получил 4 года условно, так как у него на иждивении имеются малолетние дети. Также, оба осужденных лишены на три года права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
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