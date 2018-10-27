В Москве задержали экс-главу самарского управления капстроительства Светлану Моравскую. Чиновница была этапирована в Самару и решением Октябрьского суда отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
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Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение
Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. …
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17 октября 2018, 05:08
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Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество
Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.
По версии следствия, в июне 2016 года …
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16 октября 2018, 05:51
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Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре
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10 октября 2018, 06:49
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Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в …
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19 сентября 2018, 03:55