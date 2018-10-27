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Материалы по теме:

Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. 

17 октября 2018, 05:08
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.

По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин 

10 октября 2018, 06:49
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
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