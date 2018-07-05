В Самаре продолжает разгораться скандал вокруг строительства очередного жилого комплекса. Речь идет о возведении трех 24-этажных зданий на Пятой просеке неподалеку от «дачи Головкина» или, как её еще называют, Дома со слонами. Строить многоэтажки планирует группа компаний «Берег». Против этого выступают местные жители. Они уже лишились зеленого уголка - реликтового леса с вековыми дубами, деревья под корень вырубили неустановленные лица. Теперь люди требуют, чтобы вместо новых высоток в их микрорайоне появились детский сад и школа. Под коллективной жалобой свои подписи поставили 1,5 тысячи человек. Своими активными действиями горожане добились внимания властей. Они уже провели собрание с участием главы города Елены Лапушкиной.
Площадку, где группа компаний «Берег» намерена возвести три 24-х этажных дома, огородили забором ещё в январе этого года. Начали расчищать территорию, возводить времянки для строителей и подводить электроснабжение. А в конце апреля неустановленные лица стали уничтожать реликтовый лес — огромные вековые дубы, березы и ели. Все это вызвало протест у местных жителей, которые в отчаянии буквально бросались под «Камазы», пытаясь остановить вырубку. Несколько месяцев люди забрасывали чиновников коллективными жалобами, задавали вопросы через соцсети.
- Жители подозревают, что все это неспроста, - рассказала член инициативной группы Юлия Бондаренко. - В соответствующие органы вся информация тоже передана. Но, к сожалению, от всех органов власти у нас до сих пор нет ни одного ответа по существу.
В итоге удалось добиться реакции городских властей, которые провели несколько встреч с жителями. Выяснилось, что разрешения на вырубку леса чиновники не давали, и по этому поводу уже направлены письма в прокуратуру. Территория, где предполагается строительство, находится в зоне Ж3 — то есть там можно возводить дома не более 8 этажей, но застройщик как владелец участка уже начал процедуру смены зонирования, которая позволит строить высотки. Однако пока разрешение на это не получено.
Представители власти, пришедшие на очередную встречу, снова пообещали разобраться в ситуации.
- К сожалению, в Самаре такого рода вещи стали обыденностью, - отметил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. - Я очень рад тому, что вы активные и неравнодушные жители. По всем вопросам, которые вы сейчас задали, мы разберемся и все выясним.
Вместо высоток жители Пятой просеки просят построить здесь детские сады и школы. Сейчас в этом районе проживают 15 тысяч человек, половина из них - дети. При этом ни одного муниципального учебного заведения и детсада здесь нет.
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