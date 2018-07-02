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Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре
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2 июля 2018, 09:43
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Смерч засняли на видео в Самаре
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1 июля 2018, 11:11
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МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой …
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29 июня 2018, 03:06
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Жара под +40 идет на Самару
В Самарской области ожидается жара под +40 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». По данным синоптиков, воздух прогреется до +37 в воскресенье, 1 июля. «Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с», - указано в сообщении. Жарко …
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29 июня 2018, 12:48
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Жара за +30 в выходные вернется в Самару
В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 …
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28 июня 2018, 03:04
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Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области
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5 июня 2018, 12:13
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Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области
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31 мая 2018, 04:04
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Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом
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21 июля 2017, 12:37
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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду
Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», …
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11 июля 2017, 12:31