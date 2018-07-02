Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области В Самарской области МЧС распространило предупреждение об ожидаемом ухудшении погодных условий. В ближайшие часы местами в регионе может усилиться ветер и пойдет град. При такой погоде на улицу лучше не выходить, предупреждают спасатели. Людям, которых непогода застанет на улице, рекомендуют …