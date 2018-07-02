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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

В Самарской области в воскресенье, 1 июля, зарегистрирован рекорд жары. Превышены предыдущие максимумы температуры воздуха 64-летней давности в Самаре и Тольятти. В Куйбышеве в 1954 году 1 июля был 33,7 градуса жары, в 2018-м уже в Самаре 34,2, в Ставрополе 
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Смерч засняли на видео в Самаре

Смерч засняли на видео в Самаре

Жаркая погода в Самаре продолжает приносить сюрпризы. 30 июня в объектив камеры одного из жителей города попал небольшой смерч. Пылевая воронка образовалась в районе пересечения улицы Санфировой и Московского шоссе.

«Слева от дороги была парковка. И на ней крутилось 
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МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели  призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой 

29 июня 2018, 03:06
Жара под +40 идет на Самару

Жара под +40 идет на Самару

В Самарской области ожидается жара под +40 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». По данным синоптиков, воздух прогреется до +37 в воскресенье, 1 июля. «Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с», - указано в сообщении. Жарко 
29 июня 2018, 12:48
Жара за +30 в выходные вернется в Самару

Жара за +30 в выходные вернется в Самару

В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 
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Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области

Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области

В Самарской области МЧС распространило предупреждение об ожидаемом ухудшении погодных условий. В ближайшие часы местами в регионе может усилиться ветер и пойдет град. При такой погоде на улицу лучше не выходить, предупреждают спасатели. Людям, которых непогода застанет на улице, рекомендуют 
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Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Выходные начнутся с ночных заморозков. В ночь на пятницу и на субботу местами ожидается до -3 градусов. Возможен град, добавили в МЧС. Но затем, по прогнозу, придет потепление. В пятницу, 
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Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В сети появились фтографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш, выкорчевали деревья.
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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», 
11 июля 2017, 12:31
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