9
44
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

В Самаре продолжает разгораться скандал вокруг строительства очередного жилого комплекса. Речь идет о возведении трех 24-этажных зданий на Пятой просеке неподалеку от «дачи Головкина» или, как её еще называют, Дома со слонами. Строить многоэтажки планирует группа компаний «Берег». Против этого 

5 июля 2018, 10:41
Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.

Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту 
5 июля 2018, 11:40
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Жителя Сызрани уличили в незаконном захвате земли.  Он построил вокруг своего дома забор, за которым оказался участок в 382 квадратных метра, принадлежащий городу. Суд обязал мужчину снести забор. Его предупредили о том, что в случае неисполнения требований с него взыщут 

5 июля 2018, 10:59
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло 
4 июля 2018, 09:47
В кинотеатрах у зрителей будут требовать паспорт

В кинотеатрах у зрителей будут требовать паспорт

Перед походом в кино лучше не забывать дома паспорт. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который дает право кассирам требовать у потенциальных зрителей паспорт. Документы будут просить в случае сомнений в том, что его возраст соответствует установленной возрастной категории фильма.
3 июля 2018, 10:18
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном

3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном

1 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. 11-летняя девочка со своей трехлетней сестрой пошла на пляж в поселке Граннный. Во время купания младший ребенок на какое-то время остался без присмотра и утонул. Об этом сообщает 63.ru со 
3 июля 2018, 09:44
Теплоход врезался в пристань в Самарской области

Теплоход врезался в пристань в Самарской области

Утром 2 июля в Самарской области произошло ЧП на воде. Как сообщает паблик «Самара Life», теплоход «Москва» протаранил пристань «Рождествено». О причинах аварии информации нет.

Как рассказывают очевидцы, судно сорвало несколько металлических листов и помяло себе борт. В 
2 июля 2018, 01:41
Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

В Сызранском городском суде рассмотрели дело об избиении местной жительницы. Все произошло 11 июня. Между потерпевшей и ее супругом по неизвестной причине возник конфликт. В итоге, муж избил свою вторую половину. Медики диагностировали у женщины кровоподтеки и ссадины.

На 
2 июля 2018, 11:49
Приставы ловили должников на Волге под Сызранью

Приставы ловили должников на Волге под Сызранью

На минувших выходных в Сызранском районе приставы совместно с сотрудниками ГИМС провели очередной рейд в рамках акции «Должник на воде». Они останавливали суда и проверяли их владельцев на наличие финансовых «хвостов». Всего проверено более 40 водителей катеров. 27 из них 

2 июля 2018, 11:27
4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани

4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани

25 июня ЧП произошло в Сызрани. Около 16:00 с балкона дома №8 по улице Студенческой выпал 4-летний ребенок. К счастью, малыш остался жив. На место прибыли спасатели и медики.

«Однако, мать ребенка, (не исключено, что от шока) вела себя 
26 июня 2018, 08:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх