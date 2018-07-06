В кинотеатрах у зрителей будут требовать паспорт Перед походом в кино лучше не забывать дома паспорт. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который дает право кассирам требовать у потенциальных зрителей паспорт. Документы будут просить в случае сомнений в том, что его возраст соответствует установленной возрастной категории фильма. …