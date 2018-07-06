|
Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре
|
5 июля 2018, 10:41
|
Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти
Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.
Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту …
|
5 июля 2018, 11:40
|
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
|
5 июля 2018, 10:59
|
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
|
4 июля 2018, 09:47
|
В кинотеатрах у зрителей будут требовать паспорт
|
3 июля 2018, 10:18
|
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
|
3 июля 2018, 01:49
|
3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном
1 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. 11-летняя девочка со своей трехлетней сестрой пошла на пляж в поселке Граннный. Во время купания младший ребенок на какое-то время остался без присмотра и утонул. Об этом сообщает 63.ru со …
|
3 июля 2018, 09:44
|
Теплоход врезался в пристань в Самарской области
Утром 2 июля в Самарской области произошло ЧП на воде. Как сообщает паблик «Самара Life», теплоход «Москва» протаранил пристань «Рождествено». О причинах аварии информации нет.
Как рассказывают очевидцы, судно сорвало несколько металлических листов и помяло себе борт. В …
|
2 июля 2018, 01:41
|
Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани
|
2 июля 2018, 11:49
|
Приставы ловили должников на Волге под Сызранью
|
2 июля 2018, 11:27
|
4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
|
26 июня 2018, 08:13