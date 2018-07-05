|
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
|
4 июля 2018, 09:47
|
3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном
1 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. 11-летняя девочка со своей трехлетней сестрой пошла на пляж в поселке Граннный. Во время купания младший ребенок на какое-то время остался без присмотра и утонул. Об этом сообщает 63.ru со …
|
3 июля 2018, 09:44
|
Теплоход врезался в пристань в Самарской области
Утром 2 июля в Самарской области произошло ЧП на воде. Как сообщает паблик «Самара Life», теплоход «Москва» протаранил пристань «Рождествено». О причинах аварии информации нет.
Как рассказывают очевидцы, судно сорвало несколько металлических листов и помяло себе борт. В …
|
2 июля 2018, 01:41
|
4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
|
26 июня 2018, 08:13
|
Бу Андерссон о работе на АвтоВАЗе: «Все время словно продираешься через дерьмо»
|
21 апреля 2018, 04:29
|
В Тольятти заметили редкий вазовский автомобиль
На улицах Автограда бдительные горожане заметили редкий автомобиль. Это праворульный ВАЗ-2108.
«Видимо, экспортный вариант - в Японию или Великобританию», - предполагают тольяттинцы в паблике «События Тольятти» соцсети ВК.
Как известно, тольяттинский автогигант выпускал экспортные варианты своих машин …
|
3 января 2018, 03:09
|
«Гулять всем заводом»: На АвтоВАЗе установили сроки корпоративных отпусков на 2018 год
Единые корпоративные отпуска на АвтоВАЗе в 2018 году установлены с 3 по 10 мая и с 23 июля по 12 августа, говорится в сообщении профсоюза автозавода. Во время отдыха рабочих и остановки производства в цехах предприятия займутся модернизацией и …
|
31 октября 2017, 10:06
|
От 676 тысяч: На АвтоВАЗе назвали стоимость внедорожника LADA 4х4 Bronto
|
30 сентября 2017, 02:41