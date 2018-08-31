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В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул
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31 августа 2018, 11:01
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Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»
Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на 3 этаже - дают вам уникальный шанс 12 сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:
У Саши Ковалёва …
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31 августа 2018, 10:27
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"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве
На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.
Главное отличие Vesta Cross …
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31 августа 2018, 10:11
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Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно
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31 августа 2018, 09:57
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В блогах: на АвтоВАЗе рабочим выдают неподъемные г...давы?
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа соцсети "ВКонтакте" поведали, какую на самом деле рабочую обувь выдают на заводе. Вместо обещанных красивых кед с металлическим подноском рабочие получают страшные тяжеленные ботинки. "Эти неподъемные "давы на буковку гэ" приходится дорабатывать с помощью мощного …
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30 августа 2018, 09:32
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На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб
В Самарской области ведется проверка смертельного случая на тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 …
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30 августа 2018, 12:58
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В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий
В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным …
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28 августа 2018, 08:24
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37