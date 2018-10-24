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Материалы по теме:

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

Во второй половине среды, 24 октября, в  Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
- Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало 
24 октября 2018, 05:16
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

В среду, 24 октября, в Самарскую область досрочно привезли вторую партию детской вакцины от гриппа. Всего 266 379 доз. В ближайшие дни уполномоченная организация развезет ее по поликлиникам губернии, сообщили в региональном минздраве. Остальная часть вакцины должна быть доставлена в 
24 октября 2018, 02:22
Самарскую область до субботы накроют дожди

Самарскую область до субботы накроют дожди

С 23 по 26 октября погода в Самарской области будет постепенно меняться: Средняя Волга попадет под влияние мощного циклонического вихря, который будет перемещаться через центральные районы России на Северный Урал. В регион придут небольшие и умеренные дожди, усиление ветра, но 
24 октября 2018, 02:05
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка

В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка

Страшный случай произошел на днях в японском городе Кагосима. Там белый тигр напал на сотрудника местного зоопарка. Мужчину, истекающего кровью, обнаружили в понедельник. Его сразу же отвезли в больницу, но спасти пострадавшего врачи не смогли.

Сразу после инцидента тигру 
9 октября 2018, 01:52
Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

В Самаре завершилось голосование по выбору нового места для городского зоопарка. На выбор участникам предложили три варианта: оставить зоосад на прежнем месте, на улице Ново-Садовой,146 или же перенести его в микрорайон Южный город или за больницу имени Середавина. Администрация зоопарка 
1 августа 2018, 01:43
Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

В областной столице продолжается голосование за выбор нового места для размещения городского зоопарка. Горожане могут оставить свой голос за один из трех вариантов.

Зоосад предлагают переместить в микрорайон «Южный город», площадку за больницей имени Середавина или же оставить на 
24 июля 2018, 12:04
Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). 
20 июля 2018, 08:26
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