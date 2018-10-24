Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина



Зоосад предлагают переместить в микрорайон «Южный город», площадку за больницей имени Середавина или же оставить на … В областной столице продолжается голосование за выбор нового места для размещения городского зоопарка. Горожане могут оставить свой голос за один из трех вариантов.Зоосад предлагают переместить в микрорайон «Южный город», площадку за больницей имени Середавина или же оставить на