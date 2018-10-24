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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях
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24 октября 2018, 02:22
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Самарскую область до субботы накроют дожди
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24 октября 2018, 02:05
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В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
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9 октября 2018, 01:52
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Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк
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1 августа 2018, 01:43
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Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина
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24 июля 2018, 12:04
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Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка
Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). …
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20 июля 2018, 08:26