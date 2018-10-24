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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях
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24 октября 2018, 02:22
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Самарскую область до субботы накроют дожди
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24 октября 2018, 02:05
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В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков
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24 октября 2018, 01:36
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На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий
На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев …
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23 октября 2018, 08:35
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Развалилось колесо: около педуниверситета в Самаре трамвай сошел с рельсов
Во вторник утром, 23 октября, встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко в Советском районе областной столицы. Как рассказали очевидцы в соцсетях, неподалеку от Самарского государственного социально-педагогического университета произошел сход с рельсов трамвая, который перевозил пассажиров по маршруту №13.
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23 октября 2018, 10:10
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В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС
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19 октября 2018, 04:17