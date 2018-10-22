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Материалы по теме:

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%.
22 октября 2018, 05:16
В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда

В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда

В областной столице задержали подозреваемого в убийстве. Тело жертвы - 41-летнего уроженца Казахстана нашли 12 октября в пассажирском вагоне на шестом пути Северного парка железнодорожной станции Самара. Вагон находился на отстое.

На месте событий работали специалисты, было назначено несколько 
22 октября 2018, 04:38
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В понедельник, 22 октября, стало известно, что 22 дома в Центральном районе Тольятти остались без отопления. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что это случилось из-за аварии на теплосети. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, они должны устранить последствия 
22 октября 2018, 02:39
Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней. 
 
О старте проекта «Великие имена России» было объявлено 11 октября. 
18 октября 2018, 09:57
Самарцы смогут напрямую летать в Китай

Самарцы смогут напрямую летать в Китай

В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать 
16 октября 2018, 10:38
Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал. 
 
Напомним, масштабный проект о присвоении имен выдающихся соотечественников главным аэроузлам страны был презентован несколько дней назад в Общественной палате России. Вторые имена получат 45 
12 октября 2018, 08:45
Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого

В пятницу, 12 октября, в Общественной палате Самарской области дискутируют о том, имя какого известного человека нужно присвоить самарскому аэропорту. Напомним, что речь идет не о смене названия, а о присвоении дополнительного наименования. Среди вариантов имена Льва Толстого, Сергея Королева, 
12 октября 2018, 11:48
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