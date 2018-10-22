Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%. …