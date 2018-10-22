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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей
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22 октября 2018, 05:35
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Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех
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22 октября 2018, 05:16
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В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда
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22 октября 2018, 04:38
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В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления
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22 октября 2018, 02:39
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Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»
В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней.
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18 октября 2018, 09:57
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Самарцы смогут напрямую летать в Китай
В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать …
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16 октября 2018, 10:38
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Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября
Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал.
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12 октября 2018, 08:45
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Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
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12 октября 2018, 11:48