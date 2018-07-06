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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти
В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара …
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6 июля 2018, 11:09
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9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани
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6 июля 2018, 08:56
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Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти
В четверг, 5 июля, произошла страшная авария в Тольятти. По словам очевидцев, внедорожник «Нива» ехал со стороны улицы Баныкина. В районе дома №3а по улице Базовой на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, сообщают свидетели в паблике «Происшествия Тольятти». Шофер …
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5 июля 2018, 08:54
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Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти
Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.
Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту …
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5 июля 2018, 11:40
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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью
5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.
Очевидцы сняли на …
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5 июля 2018, 11:18
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«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти
В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и …
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5 июля 2018, 08:52
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Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
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4 июля 2018, 09:47
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3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном
1 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. 11-летняя девочка со своей трехлетней сестрой пошла на пляж в поселке Граннный. Во время купания младший ребенок на какое-то время остался без присмотра и утонул. Об этом сообщает 63.ru со …
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3 июля 2018, 09:44
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Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти
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26 июня 2018, 10:12
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Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти
В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал …
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19 июня 2018, 12:44