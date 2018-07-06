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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара 
6 июля 2018, 11:09
9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

В четверг днем, 5 июля, поезд сбил девятилетнюю девочку в Сызрани. ЧП случилось примерно в 16:30 на перегоне станция Кашпир - станция Сызрань-город в районе совхоза «Комсомолец». По словам очевидцев, пострадавшую без сознания доставили в центральную городскую больницу Сызрани. По 
6 июля 2018, 08:56
Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти

Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти

В четверг, 5 июля, произошла страшная авария в Тольятти. По словам очевидцев, внедорожник «Нива» ехал со стороны улицы Баныкина. В районе дома №3а по улице Базовой на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, сообщают свидетели в паблике «Происшествия Тольятти». Шофер 
5 июля 2018, 08:54
Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.

Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту 
5 июля 2018, 11:40
Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.

Очевидцы сняли на 
5 июля 2018, 11:18
«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и 
5 июля 2018, 08:52
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло 
4 июля 2018, 09:47
3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном

3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном

1 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. 11-летняя девочка со своей трехлетней сестрой пошла на пляж в поселке Граннный. Во время купания младший ребенок на какое-то время остался без присмотра и утонул. Об этом сообщает 63.ru со 
3 июля 2018, 09:44
Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти

Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти

В Тольятти сотрудники Росгвардии спасли на пожаре семейную пару и ребенка. Ночью трое патрульных - прапорщик Андрей Овсянников, старший сержант Максим Катунин и младший сержант Данила Савин заметили дым, валивший из окон первого и второго этажа дома на улице Уральской. 

26 июня 2018, 10:12
Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал 
19 июня 2018, 12:44
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