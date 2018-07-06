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Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре
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6 июля 2018, 04:18
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Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу
Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.
Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников …
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6 июля 2018, 03:40
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Английскому болельщику подарили торт в Самаре
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6 июля 2018, 11:37
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Крупный фанатский канал выложил ролик о приключениях сербских болельщиков в Самаре
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6 июля 2018, 10:22
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Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре
Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.
Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным …
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5 июля 2018, 09:54
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Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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4 июля 2018, 09:34