Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить повседневные расходы, за три года увеличилась на 4%. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%», - цитируют сегодня аналитиков ВЦИОМА федеральные СМИ.
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ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»
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14 июня 2018, 09:00
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«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок
«Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.
Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до …
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13 июня 2018, 10:32
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Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей
Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.
«Думаю, не …
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13 июня 2018, 03:23
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185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре
В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более …
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7 июня 2018, 07:01
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01
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Суд признал Алексея Титова банкротом
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом Алексея Титова. Речь идет о бывшем бенефициаре самарского банка «Солидарность», сыне экс-губернатора региона Константина Титова. С иском о введении процедуры несостоятельности в отношении Титова-младшего обратился известный самарский бизнесмен Сергей Ракитин. Он потребовал вернуть …
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31 мая 2018, 11:42
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В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»
Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному …
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30 мая 2018, 06:58
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Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» об аресте имущества 12-и лиц, контролировавших обанкроченный тольяттинский «Эл Банк». Обеспечительные меры наложены на активы стоимостью свыше 5 миллиардов рублей. В апреле АСВ сообщало, что ухудшение финансового положения «Эл Банка» …
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25 мая 2018, 05:02
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Большинство россиян считают своим кумиром Юрия Гагарина
ВЦИОМ провел очередной опрос среди россиян. В этот раз социологи выясняли, кого жители страны считают кумирами XX века.
Оказалось, что больше всего опрошенных свои симпатии отдают первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Его имя назвали 44% опрошенных, сообщают «Известия». …
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23 января 2018, 10:04
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Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы
Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, …
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10 января 2018, 12:21
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Более половины россиян выступают за электронные трудовые книжки
За введение электронных трудовых книжек одновременно с классическими бумажными выступает большая часть жителей нашей страны, работающих по найму. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, о которых рассказывает РИА "Новости". При этом 18% респондентов проголосовали за полный отказ от бумажного варианта.
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28 декабря 2017, 02:54
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ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства
Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
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20 декабря 2017, 05:07