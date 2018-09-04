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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

«ТЕРРА РЕН-ТВ» покажет телеверсию фестиваля «НАШИ в городе»

«ТЕРРА РЕН-ТВ» покажет телеверсию фестиваля «НАШИ в городе»

11 августа рок-фестиваль «НАШИ в городе» соберёт на Васильевском спуске главных представителей отечественной музыкальной индустрии и многотысячную толпу фанатов. 
10 августа 2018, 03:57
Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Сайт trkterra.ru продолжает обновлять рекорды. 5 июля, всего за один день, у нас побывали 79 568 человек. Такого показателя сайт достиг впервые в своей истории. По итогам четверга он стал самым читаемым среди самарских электронных СМИ.

Интерес читателей был 
6 июля 2018, 11:00
Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

В Самарской области во вторник, 3 июля, зарегистрирован новый рекорд жары. Абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был перекрыт в шести «точках». Самая высокая температура была в Безенчуке – 39,5 градуса. Экстремально жарко также было в Самаре, Тольятти, Аглосе, 
4 июля 2018, 11:32
«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
3 июля 2018, 12:58
В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

Июнь 2018 года стал по-настоящему победным для сайта телерадиокомпании «ТЕРРА»  trkterra.ru. Прошедший месяц завершился рекордной посещаемостью за всю его историю. За 30 дней на сайте побывали 339 399 человек, которые просмотрели 669 137 страниц. Рост числа уникальных посетителей по сравнению 

2 июля 2018, 04:45
Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: «Колыбель человечества: украденная правда»

Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: «Колыбель человечества: украденная правда»

В пятницу, 4 декабря, в 17:00 на канале «ТЕРРА-РЕН ТВ» состоится премьера документального проекта «Колыбель человечества: украденная правда».
 
Правда ли, что человечество зародилось в Африке?
Действительно ли первую цивилизацию на планете создали древние египтяне?
И можем ли мы утверждать 
4 декабря 2015, 03:23
29 ноября – «Ночь пожирателей рекламы»

29 ноября – «Ночь пожирателей рекламы»

Сегодня, 29 ноября, в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоится «Ночь пожирателей рекламы». Грандиозное шоу организовано и проходит при поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА», которая отмечает свой 15-летний юбилей.

В ноябре 1998-го года на пятидесятом дециметровом канале впервые вышла в эфир информационная программа «Служба независимых 

29 ноября 2013, 06:17
Самарская пара принимает участие в новом телепроекте канала «РЕН-ТВ»

Самарская пара принимает участие в новом телепроекте канала «РЕН-ТВ»

Самарцы Дарья и Алексей стали участниками шоу «4 свадьбы». На днях в столице губернии прошла съемка торжественной церемонии их бракосочетания. Суть проекта заключается в том, что в каждой серии 4 пары сражаются за главный приз - свадебное путешествие. Главная роль 

25 сентября 2013, 04:53
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