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«ТЕРРА РЕН-ТВ» покажет телеверсию фестиваля «НАШИ в городе»
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10 августа 2018, 03:57
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Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек
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6 июля 2018, 11:00
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Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре
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4 июля 2018, 11:32
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«РЕН ТВ» установил исторический рекорд
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3 июля 2018, 12:58
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В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости
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2 июля 2018, 04:45
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Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: «Колыбель человечества: украденная правда»
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4 декабря 2015, 03:23
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29 ноября – «Ночь пожирателей рекламы»
Сегодня, 29 ноября, в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоится «Ночь пожирателей рекламы». Грандиозное шоу организовано и проходит при поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА», которая отмечает свой 15-летний юбилей.
В ноябре 1998-го года на пятидесятом дециметровом канале впервые вышла в эфир информационная программа «Служба независимых …
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29 ноября 2013, 06:17
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Самарская пара принимает участие в новом телепроекте канала «РЕН-ТВ»
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25 сентября 2013, 04:53