В Самаре работает ситуационный центр по контролю за ходом выборов 9 сентября, в день выборов губернатора и депутата Госдумы, в Самаре открылся ситуационный центр по контролю за соблюдением избирательного законодательства. В течение всего воскресенья в нем работают 30 волонтеров: две смены по 1 человек на каждую. Главной задачей сотрудников является …