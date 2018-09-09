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Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области
Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
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