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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
Клявлинский, Хворостянский, 

9 сентября 2018, 06:36
В Самаре работает ситуационный центр по контролю за ходом выборов

В Самаре работает ситуационный центр по контролю за ходом выборов

9 сентября, в день выборов губернатора и депутата Госдумы, в Самаре открылся ситуационный центр по контролю за соблюдением избирательного законодательства. В течение всего воскресенья в нем работают 30 волонтеров: две смены по 1 человек на каждую. Главной задачей сотрудников является 

9 сентября 2018, 05:50
Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о ходе выборов в регионе. Обо всем, что сейчас происходит на участках, вы узнаете из нашего эксклюзивного интервью.
9 сентября 2018, 03:23
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если 
9 сентября 2018, 02:38
Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Избирательной комиссии Самарской области озвучил данные о явке граждан на выборы по состоянию на 12:00. По выборам губернатора она составляет 18,76% или 444 779 избирателей. Явка по довыборам в Госдуму — 17,15% или 80 003 избирателя.

«Если говорить 
9 сентября 2018, 01:24
Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Съемочная группа «ТЕРРЫ» постоянно работает в Облизбиркоме. Сюда стекаются все самые свежие данные о ходе выборов и мы сразу же передаем их в эфир.

Напомним, что сегодня «ТЕРРА» работает в особом режиме. Выпуски новостей и информацией о ходе избирательной 
9 сентября 2018, 01:11
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