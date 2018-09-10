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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро 
10 сентября 2018, 03:19
В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, которое повлекло в итоге смерть двух рабочих. Напомним, что примерно в 12:00 6 сентября на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» во время сварочных работ (они проводились неподалеку от бочек с топливом) произошло 
10 сентября 2018, 02:37
В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В воскресенье, 9 сентября, под колесами легковушки в Тольятти оказался маленький пешеход. В 18:40 31-летний водитель ехал на  своей машине ВАЗ по жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути автомобилист сбил 7-летнего мальчика, который переходил 

10 сентября 2018, 02:25
В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского

В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского

В воскресенье, 9 сентября, на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора в Кировском районе областной столицы появились новые арт-объекты. Как рассказали в Твиттере местные жители,  выпускники и учащиеся ДШИ №8 "Радуга" изготовили и расписали несколько скамеек в «стиле русского революционного 
10 сентября 2018, 01:55
Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата 
10 сентября 2018, 11:03
Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября

Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября

Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области будут подведены 12 сентября. Именно на эту дату назначено заседание регионального Избиркома, сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».

Напомним, выборы губернатора прошли в Единый день голосования, 9 сентября. По состоянию на 08:24 10 сентября картина следующая: лидирует действующий 

10 сентября 2018, 10:35
На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

В настоящий момент на выборах депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва и Думы городского округа Сызрань VII созыва по партийным спискам лидирует КПРФ. По результатам обработки бюллетеней в Тольятти, по данным на 06:01 понедельника, 10 сентября, КПРФ 
10 сентября 2018, 08:32
Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Всю ночь на понедельник, 10 сентября, продолжалась работа по подсчетам голосов на выборах, которые прошли в Самарской области. По состоянию на 04:43 итоги голосования выглядят следующим образом:

Дмитрий Азаров («Единая Россия») - 73,38%;

Алексей Лескин (КПРФ) - 9,78%;

Александр Степанов (ЛДПР) - 5,62%;

Виталий 

10 сентября 2018, 06:39
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если 
9 сентября 2018, 02:38
Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области

Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах. Глава региона пришел на избирательный участок №2918, расположенном в здании школы №132. На участок Дмитрий Азаров пришел  приподнятом настроении. Опустив свой бюллетень в КОИБ, он пообщался с работниками избирательного участка и 
9 сентября 2018, 11:51
Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.

«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно 

7 сентября 2018, 01:34
Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан команды КВН «Сок» Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области. Во время игры юморист заметил, что  капитан команды «Вятка», которая соперничала с самарцами за Кубок губернатора, назначен советником главы Кировской области и заметил, что не прочь занять аналогичный пост. 
7 сентября 2018, 11:27
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