Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.
В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий Азаров, набравший 72,63% голосов. На втором месте оказался представитель КПРФ Алексей Лескин – 9,99%. Третьим стал кандидат от либерал-демократов Александр Степанов – 5,73%. В тройку лидеров не попали Виталий Кирсанов от «Коммунистов России» с 4,03%, справоросс Михаил Маряхин с 2,62% и Галина Баранова от «Партии пенсионеров» с 2,56%.
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