«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.



Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы …