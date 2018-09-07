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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В четверг, 6 сентября, 40-летний водитель автобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 210, ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Победы. В районе дома № 56  по проспекту Кирова, напротив торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» шофер маршрутки сбил 78-летнюю 
7 сентября 2018, 02:32
Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи. 
 
- Подписано распоряжение Правительства России о закупке для регионов автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов и 15 машин скорой помощи, 
7 сентября 2018, 01:21
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан команды КВН «Сок» Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области. Во время игры юморист заметил, что  капитан команды «Вятка», которая соперничала с самарцами за Кубок губернатора, назначен советником главы Кировской области и заметил, что не прочь занять аналогичный пост. 
7 сентября 2018, 11:27
Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО

Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО

Новым полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе стал Игорь Комаров. Соответствующий указ уже подписан главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента 
7 сентября 2018, 11:09
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево

Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз подверг критике руководство регионального Минтранса. Теперь глава губернии высказал претензии по поводу ликвидации частного дебаркадера на пристани Ширяево. Это решение он назвал откровенно провальным, так как село лишилось возможности принимать туристические 

22 августа 2018, 10:14
В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»

В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»

14 августа в Новокуйбышевске открылась очередная стратегическая сессия «Малые города – большие возможности». В рамках серии мероприятий, инициатором которых стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уже успели обсудить множество вопросов, посвященных развитию региона: экономику, кадровую политику и другое. Во 
14 августа 2018, 01:05
Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации

Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных 

27 декабря 2016, 05:48
Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли

Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли

Стоимость одного места в путешествии на низкую околоземную орбиту для космических туристов будет порядка $30-40 млн. Такие цифры назвал в беседе с представителями телеканала CNBC глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.
Руководитель подчеркнул – речь в данном случае не ведется о суборбитальных 

16 июня 2016, 02:29
Роскосмос намерен развивать туризм на космодромах Байконур и Восточный

Роскосмос намерен развивать туризм на космодромах Байконур и Восточный

О Плесецком космодроме речь почему-то не идет. Госкорпорация не намерена самостоятельно заниматься обслуживанием клиентов, а отдаст его на откуп туроператорам. Сейчас системному привлечению интересующихся путешественников мешает отсталость инфраструктуры. Так, на Байконуре только две постоянно заполненные гостиницы. Отметим, что на развитие 
10 сентября 2015, 04:23
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