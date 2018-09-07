Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.
«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно важно, что ему хорошо знакома Самарская область. Он возглавлял АвтоВАЗ – крупнейшее предприятие региона. Он был погружен во всю тематику жизни Самарской области. Но не менее важно и то, что Игорь Анатольевич возглавлял «Роскосмос». Как вы знаете, наша область является базовой для этой корпорации. В статусе ее руководителя он не раз бывал на территории региона», - заявил Дмитрий Азаров.
Напомним, Игорь Комаров был назначен полпредом президента в ПФО 7 сентября. На этом посту он сменил Михаила Бабича, который был отправлен в Белоруссию в качестве посла России.
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