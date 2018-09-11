10
48
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В блогах:

В блогах: "Биотехмед-2018"

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.

Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются 
11 сентября 2018, 06:40
В блогах: ВелоСТО в Самаре

В блогах: ВелоСТО в Самаре

Татьяна Выводнова сообщает в паблике "Подслушано | Самара" соцсети «ВКонтакте», что на улицах города появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов – велоСТО. Это такой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором самых необходимых для мелкого ремонта инструментов – 
11 сентября 2018, 06:32
В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

Важная новость для автомобилистов. С 7:00 12 сентября до 24:00 13 сентября будет перекрыт участок улицы Маломосковской на участке от Революционной до Николая Панова. Как сообщает в Твиттере региональный Минтранс, там будут идти работы на газопроводе.
11 сентября 2018, 06:06
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.

Напомним, что появление на территории Самары 

11 сентября 2018, 05:18
В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
 
Речь идет о «неиспользуемых объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Эти здания относятся к 
6 сентября 2018, 11:57
В блогах: паспортно-визовый центр переехал

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали 
5 сентября 2018, 05:48
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок

Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок

Федеральные СМИ сообщают о массовом вбросе в банкоматы старого образца, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого некоторые финансовые институты такие, как "Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанка" и "Почта банк" отказались от приема пятитысячных купюр до тех 
4 сентября 2018, 10:01
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из реестра туроператоров компанию «Натали Турс». Об этом говорится в приказе на сайте агентства. Под данным брендом работали сразу три юрлица - фирмы «Панорама тур», «Агентство путешествий «Натали» и «Туроператор «Натали Турс». Причина исключения - «неисполнение обязательств по 
4 сентября 2018, 06:26
Родной город в топе фейк-новостей

Родной город в топе фейк-новостей

Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных 
4 сентября 2018, 06:14
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

Большинство жителей Самары считают, что в старости можно жить на доход от сдачи в аренду квартиры, но не верят, что смогут заработать на такое жильё. Примерно тысячу жителей города в возрасте от 18 до 45 лет опросили специалисты портала N1.RU 
25 августа 2018, 11:15
В блогах: Россия не показала себя на ЧМ-2018 в кулинарном плане

В блогах: Россия не показала себя на ЧМ-2018 в кулинарном плане

Самарец Владислав Харчев заявил в "Фейсбуке", что Россия упустила возможность показать себя перед туристами ЧМ-2018 в кулинарном плане.

"Нигде в Санкт-Петербурге, Москве или Самаре я не видел в людных местах лотков с национальной едой - блинами, квасом, пирожками, 
13 июля 2018, 09:20
Гастрономической столицей России стала на один день Самара

Гастрономической столицей России стала на один день Самара

Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс 

10 июля 2018, 05:46
Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями 
4 июля 2018, 03:58
Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

В Самаре один из лучших стрит-фудов в стране. Это следует из исследования, проведенного сервисом Tvil.ru. По результатам опроса туристов и болельщиков ЧМ-2018 сайт составил рейтинг городов с самой вкусной «уличной едой». Самара вошла в Топ-5. Лидером стал Санкт-Петербург - стрит-фуд 

21 июня 2018, 02:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх