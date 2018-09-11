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В блогах: "Биотехмед-2018"
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.
Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются …
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11 сентября 2018, 06:40
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В блогах: ВелоСТО в Самаре
Татьяна Выводнова сообщает в паблике "Подслушано | Самара" соцсети «ВКонтакте», что на улицах города появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов – велоСТО. Это такой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором самых необходимых для мелкого ремонта инструментов – …
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11 сентября 2018, 06:32
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В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской
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11 сентября 2018, 06:06
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Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов
Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.
Напомним, что появление на территории Самары …
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11 сентября 2018, 05:18
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В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю
Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
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6 сентября 2018, 11:57
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В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
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5 сентября 2018, 05:48
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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок
Федеральные СМИ сообщают о массовом вбросе в банкоматы старого образца, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого некоторые финансовые институты такие, как "Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанка" и "Почта банк" отказались от приема пятитысячных купюр до тех …
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4 сентября 2018, 10:01
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«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
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4 сентября 2018, 06:26
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Родной город в топе фейк-новостей
Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных …
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4 сентября 2018, 06:14
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
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25 августа 2018, 11:15
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В блогах: Россия не показала себя на ЧМ-2018 в кулинарном плане
Самарец Владислав Харчев заявил в "Фейсбуке", что Россия упустила возможность показать себя перед туристами ЧМ-2018 в кулинарном плане.
"Нигде в Санкт-Петербурге, Москве или Самаре я не видел в людных местах лотков с национальной едой - блинами, квасом, пирожками, …
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13 июля 2018, 09:20
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Гастрономической столицей России стала на один день Самара
Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс …
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10 июля 2018, 05:46
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Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре
В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями …
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4 июля 2018, 03:58
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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19