Минэкономразвития РФ ожидает замедление темпов роста реальных зарплат населения. По итогам 2019 года, он может снизиться в шесть раз - с 6 с лишним процентов, ожидаемых по итогам года текущего, до одного процента. По мнению федеральных экспертов, это может быть связано со снижением экономической активности и ускорением инфляции до 4,3%. Отметим, по данным Росстата, реальные доходы россиян снижаются уже пятый год подряд. Так, например, в январе-июле 2017 года они упали на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. И это при том, что ВВП тогда увеличился на 1,5%, а рост зарплат составил порядка 4,6% в реальном выражении. Как полагают экономисты, россияне не могут почувствовать на себе выход из рецессии, о котором периодически заявляют власти, из-за совокупности ряда факторов. Речь идет о больших налогах, росте цен и небольших пенсиях.
|
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%
|
28 июня 2018, 11:53
|
Кто в Самаре "средний класс"
|
19 июня 2018, 07:02
|
Выросла средняя зарплата в Самарской области
|
28 мая 2018, 04:08
|
Названо место Самары в рейтинге зарплат
|
14 апреля 2018, 08:53