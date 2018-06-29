Выросла средняя зарплата в Самарской области По итогам марта средняя зарплата в Самарской области выросла до 32 тысяч 258 рублей, сообщает Самарастат. Это на 12 % больше, чем в начале года. При этом среднедушевой доход в регионе составил почти 27 тысяч 700 рублей, что на 1,5 …