По итогам марта средняя зарплата в Самарской области выросла до 32 тысяч 258 рублей, сообщает Самарастат. Это на 12 % больше, чем в начале года. При этом среднедушевой доход в регионе составил почти 27 тысяч 700 рублей, что на 1,5 процента больше, чем в апреле. Самую большую зарплату, 77 с половиной тысяч, получают сотрудники заводов по производству нефтепродуктов. На втором месте работники воздушного и космического транспорта. Они зарабатывают в среднем по 67 тысяч. Замыкают тройку лидеров с показателем более 54 тысяч рублей сотрудники химической отрасли. Самые низкие зарплаты в сфере производства одежды и мебели - 8 и 15 тысяч рублей соответственно.
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Названо место Самары в рейтинге зарплат
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14 апреля 2018, 08:53
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Самарская область получит 254 млн рублей на повышение зарплат бюджетников
Самарская область получит 254 миллионов рублей на повышение оплаты труда бюджетникам, говорится в соответствующем постановлении правительства России. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Согласно тексту, ассигнования в размере 20 млрд рублей направят в субъекты Федерации …
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20 марта 2018, 03:28
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Составлен статистический портрет женщины из Самары
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7 марта 2018, 01:30
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Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре
В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали …
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28 февраля 2018, 05:47
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В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, …
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23 февраля 2018, 10:04
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За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина
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6 февраля 2018, 04:22
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Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей
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22 ноября 2017, 12:41
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Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?
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31 октября 2017, 01:09