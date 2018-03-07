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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары
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7 марта 2018, 02:01
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Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре
В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
«Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Мужчины жестче, …
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7 марта 2018, 01:15
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За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина
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6 февраля 2018, 04:22
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В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada
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10 января 2018, 09:50
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Ученые раскрыли секрет женской стройности
Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
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25 декабря 2017, 10:36
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Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей
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22 ноября 2017, 12:41
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Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?
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31 октября 2017, 01:09
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В Италии на соевом поле появился гигантский портрет Ким Чен Ына
Итальянский фермер-живописец Дарио Гамбарин, который создает огромные портреты прямо на поле, сделал очередной шедевр. Своеобразное изображение северокорейского руководителя Ким Чен Ына он сотворил с помощью трактора и плуга на соевом поле площадью 20 тысяч квадратных метров.
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27 октября 2017, 05:12
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Названы сферы, где самарцы зарабатывают больше всего
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25 сентября 2017, 09:08
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Путин в поле: Фермер из Италии трактором и плугом создал огромный портрет российского президента
Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга сделал на поле огромное изображение российского лидера. Это посвящение предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге, информирует ANSA.
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5 июля 2017, 08:06
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Британцы составили портреты идеальных мужчины и женщины
В Великобритании пациенты центра по трансплантации волос Crown Clinic составили портреты идеальных мужчины и женщины. 1000 клиентов клиники составляли образ из лиц знаменитых личностей, которые когда-либо делали пластику.
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2 декабря 2014, 12:53