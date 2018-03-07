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В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada

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Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

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В Италии на соевом поле появился гигантский портрет Ким Чен Ына

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Названы сферы, где самарцы зарабатывают больше всего

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Путин в поле: Фермер из Италии трактором и плугом создал огромный портрет российского президента

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Слева от изображения большими буквами выведена фамилия президента России. Поле, на котором работает Гамбарин, 

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Британцы составили портреты идеальных мужчины и женщины

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Портрет идеальной женщины был составлен из волос Дженнифер Энистон, носа Меган Фокс, 

2 декабря 2014, 12:53
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