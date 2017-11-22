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Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца
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17 ноября 2017, 04:53
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Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?
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31 октября 2017, 01:09
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Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян
Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
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3 октября 2017, 02:05
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Названы сферы, где самарцы зарабатывают больше всего
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25 сентября 2017, 09:08
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Молочные продукты подорожали в Самаре на 20%
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19 сентября 2017, 03:46
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Дармовая рабсила: В Самарской области выросли долги работодателей перед сотрудниками
По итогам июля суммарная задолженность по зараплате увеличилась на 600 тысяч рублей. Всего трудоустроенные граждане не получили в общей сложности около 45 миллионов рублей. Вся сумма "просрочки" сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций в Самаре, Тольятти и Октябрьске, сообщает Самарастат.
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16 августа 2017, 03:53
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Росстат: Объем теневых зарплат россиян снизился до минимума с 2011 года
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15 августа 2017, 11:12