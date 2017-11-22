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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Игроки и персонал футбольного клуба

Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца

Вопрос решился лишь на уходящей неделе, губернская дума решила выделить "Крыльям" 200 миллионов рублей.
До конца календарного года команде в рамках Футбольной национальной лиги осталось провести 2 матча. Однако, в каком финансовом состоянии в новый футбольный сезон будут входить "Крылья 

17 ноября 2017, 04:53
Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

В нашем регионе, по данным Самарастата, с начала года зарплата  выросла в среднем на 6,5%. В настоящий момент этот показатель превысил отметку в 30 тыс. рублей. Однако с учетом инфляции реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2 с лишним процента.

31 октября 2017, 01:09
Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
Как отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале, соответствующие поправки должны 

3 октября 2017, 02:05
Названы сферы, где самарцы зарабатывают больше всего

Названы сферы, где самарцы зарабатывают больше всего

Опубликованы данные «Самарастата» о доходах жителей региона в различных отраслях. В среднем самарцы сейчас зарабатывают 29 тысяч 800 рублей.

Работникам в сфере авиации и космоса платят в среднем около 70 000 рублей в месяц, финансистам и страховщикам – 50 000, сотрудникам на предприятиях 

25 сентября 2017, 09:08
Молочные продукты подорожали в Самаре на 20%

Молочные продукты подорожали в Самаре на 20%

Цены на молочную продукцию в 63-м регионе выросли почти на 20 процентов. Такие данные озвучили в Самарстате. Сливочное масло подорожало 27,4%, молоко, сметана, кефир и йогурты – на 11,3 процента. Рост стоимости фермерского молока еще больше – свыше 16 процентов. 
19 сентября 2017, 03:46
Дармовая рабсила: В Самарской области выросли долги работодателей перед сотрудниками

Дармовая рабсила: В Самарской области выросли долги работодателей перед сотрудниками

По итогам июля суммарная задолженность  по зараплате увеличилась на 600 тысяч рублей. Всего трудоустроенные граждане не получили в общей сложности около 45 миллионов рублей. Вся сумма "просрочки" сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций в Самаре, Тольятти и Октябрьске, сообщает Самарастат.
16 августа 2017, 03:53
Росстат: Объем теневых зарплат россиян снизился до минимума с 2011 года

Росстат: Объем теневых зарплат россиян снизился до минимума с 2011 года

Фонд скрытой оплаты труда граждан Российской Федерации в 2016-м составил 25,3% от общего объема оплаты наемных сотрудников. В предыдущий раз он находился ниже этого уровня в 2011 году.
При этом, по словам экспертов, масштабы теневой занятости в прошлом году достигли 

15 августа 2017, 11:12
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