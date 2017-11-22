Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает? В нашем регионе, по данным Самарастата, с начала года зарплата выросла в среднем на 6,5%. В настоящий момент этот показатель превысил отметку в 30 тыс. рублей. Однако с учетом инфляции реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2 с лишним процента. …