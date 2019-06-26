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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах. 
 
- Количество подвижного состава на маршрутах № 26, 66 будет увеличено, а на маршруте № 80 работают три автобуса, 
26 июня 2019, 04:03
В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. 
26 июня 2019, 03:06
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль. 
26 июня 2019, 02:34
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный 
26 июня 2019, 02:07
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Резидент ОЭЗ «Тольятти» инвестирует в производство керамогранита 3,5 млрд рублей

Резидент ОЭЗ «Тольятти» инвестирует в производство керамогранита 3,5 млрд рублей

Действующий резидент Особой экономической зоны «Тольятти», ООО «Керамогранит КЕДА» планирует вложить в новое производство керамического гранита в рамках импортозамещения 3,5 млрд рублей. Уже в следующем году на производстве может быть открыто более 450 рабочих мест. Продукция будет использоваться в отделке 
26 июня 2019, 12:13
Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Спрос на ипотеку в России в ближайшее время падать не будет, даже несмотря на то, что в 2019-м году, по сравнению с предыдущим, кредитные ставки выросли на 10 % - к такому выводу пришли самарские финансисты, о чем и рассказали 
журналистам 
24 июня 2019, 08:38
Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также 
21 июня 2019, 11:15
В Тольятти запретят торговать алкоголем в день выпускного

В Тольятти запретят торговать алкоголем в день выпускного

Совсем скоро в школах Самарской области пройдут выпускные, и, чтобы праздник не был омрачен какими-то происшествия или скандалами, власти ввели запрет на продажу спиртного в Тольятти и пяти районах. В пятницу, 21 июня, в Автограде с 08:00 до 23:00 
20 июня 2019, 10:08
В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на вторичное жилье в Самарской области выросли в среднем на 0,71 % или 337 рублей за квадратный метр. Специалисты СОФЖИ проанализировали более 16,5 тыс. предложений о продаже, опубликованные в открытом доступе. Чаще всего ищут покупателей для квартир 
19 июня 2019, 10:16
Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, 
18 июня 2019, 11:33
Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

В Самаре появятся новые высотные здания недалеко от железнодорожного вокзала. Вскоре ООО «Гуд`Ок» должно приступить к разработке проекта планировки территории. Судя по сообщению на сайте мэрии, речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, 

17 июня 2019, 11:41
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

11 млрд рублей направили на социалку.
1 марта 2019, 05:20
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Стало известно, что за сооружение строят около здания Фабрики-кухни на Ново-Садовой в Самаре. Напомним, что ранее горожане подняли вопрос в соцсетях - они переживали, что у будущего филиала Третьяковской галереи возводят гараж или что-то подобное. Объект находится по соседству с 
15 ноября 2018, 09:57
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет 
1 сентября 2018, 11:15
43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

Часть муниципальных автобусов будет передана в аренду на условиях сублизинга. Речь идет о 43 машинах марки ЛИАЗ, приобретенных еще в 2016 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 131,6 млн рублей.

Арендатору автобусы передадут в пользование до 2020 года. 

16 июля 2018, 12:29
Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Специалисты «Avito Недвижимость» проанализировали текущее состояние рынка краткосрочной аренды жилья в Самаре. После того, как 7 июля в городе прошел последний матч чемпионата мира по футболу, он упал по всем показателям: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, 

12 июля 2018, 02:37
В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

Популярная в столице услуга каршеринга пришла в Самарскую область. С 7 февраля ею могут пользоваться пассажиры аэропорта «Курумоч», заключившего договор с одним из операторов. Прибывающие в воздушную гавань люди могут забронировать и оплатить автомобиль через мобильное приложение или сайт во 

8 февраля 2018, 03:01
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