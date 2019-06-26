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В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66
Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах.
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26 июня 2019, 04:03
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В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории
В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. …
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26 июня 2019, 03:06
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Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях
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26 июня 2019, 02:34
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В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров
В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный …
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26 июня 2019, 02:07
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В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
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26 июня 2019, 01:44
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Резидент ОЭЗ «Тольятти» инвестирует в производство керамогранита 3,5 млрд рублей
Действующий резидент Особой экономической зоны «Тольятти», ООО «Керамогранит КЕДА» планирует вложить в новое производство керамического гранита в рамках импортозамещения 3,5 млрд рублей. Уже в следующем году на производстве может быть открыто более 450 рабочих мест. Продукция будет использоваться в отделке …
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26 июня 2019, 12:13
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Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку
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24 июня 2019, 08:38
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Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство
Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также …
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21 июня 2019, 11:15
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В Тольятти запретят торговать алкоголем в день выпускного
Совсем скоро в школах Самарской области пройдут выпускные, и, чтобы праздник не был омрачен какими-то происшествия или скандалами, власти ввели запрет на продажу спиртного в Тольятти и пяти районах. В пятницу, 21 июня, в Автограде с 08:00 до 23:00 …
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20 июня 2019, 10:08
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В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
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19 июня 2019, 10:16
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Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города
Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, …
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18 июня 2019, 11:33
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Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре
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17 июня 2019, 11:41
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре
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15 ноября 2018, 09:57
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной
В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет …
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1 сентября 2018, 11:15
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43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре
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16 июля 2018, 12:29
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Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре
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12 июля 2018, 02:37
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В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг
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8 февраля 2018, 03:01
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