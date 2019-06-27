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В блогах: о фонде капремонта замолвите слово
Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, …
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27 июня 2019, 05:39
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Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено
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27 июня 2019, 05:05
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Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
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27 июня 2019, 04:41
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В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской
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27 июня 2019, 04:15
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В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку
В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. …
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26 июня 2019, 11:07
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В блогах: Пустите в ботанический сад!
Самарцы отреагировали на новость об открытии ботанического сада. Татьяна Пуш у себя на странице в «Фейсбуке» высказывается так: «Руководство сада придерживается простой позиции: создан он исключительно как научная площадка, где люди делом занимаются, а потому всяким посторонним нехрен здесь …
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25 июня 2019, 10:38
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»
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17 июня 2019, 08:59
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Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно
В столице 63-го региона стартовали работы по благоустройству Крымской площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас ремонт ведется круглые сутки, задействованы 60 рабочих, которые используют 30 спецмашин.
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30 мая 2019, 11:15
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Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда
В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный …
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20 мая 2019, 01:31
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Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %
В понедельник, 20 мая, в здании 6-го Кассационного суда началось совещание по вопросам хода его строительства. На нем присутствуют представители городской и областной власти. В ходе мероприятия участники должны обсудить сроки, строительно-монтажные работы и многое другое.
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20 мая 2019, 10:30
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1 млрд 750 млн потратят на завершение строительства Шестого кассационного суда
В Самаре потратят 1 млрд 750 млн рублей на завершение строительства здания, в котором разместится Шестой кассационный суд общей юрисдикции, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика по проектированию и реконструкции офисного сооружения с подземным паркингом в границах улиц …
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23 апреля 2019, 06:56
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