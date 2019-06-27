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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, 
27 июня 2019, 05:39
Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

В Самарской области рыбак выловил гигантскую щуку. Огромную рыбину на озерах в Рождествено поймал на блесну пенсионер Николай Быков, который увлекается рыбалкой более 40 лет. Удивленные домочадцы не взвешивали щуку, но она была явно тяжелее 10 кг. 

- Это не 
27 июня 2019, 05:05
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

В четверг, 27 июня, в первой половине дня на трассе неподалеку от Горячего Ключа в Краснодарском крае произошла массовая авария с пострадавшими. Столкновение зафиксировали на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 
27 июня 2019, 04:41
В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В столице 63-го региона ввели в эксплуатацию дом обманутых дольщиков с надземной автостоянкой в жилом комплексе «На Владимирской», который расположен на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской в Железнодорожном районе. Ранее многоэтажку возводило с 2002 ООО «Кросс». Но позже 
27 июня 2019, 04:15
В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
26 июня 2019, 11:07
В блогах: Пустите в ботанический сад!

В блогах: Пустите в ботанический сад!

Самарцы отреагировали на новость об открытии ботанического сада. Татьяна Пуш у себя на странице в «Фейсбуке» высказывается так: «Руководство сада придерживается простой позиции: создан он исключительно как научная площадка, где люди делом занимаются, а потому всяким посторонним нехрен здесь 
25 июня 2019, 10:38
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В воскресенье, 16 июня, в столице 63-го региона перекрыли движение по улице Тушинской на отрезке от Партизанской до Аэродромной. Как сообщили представители «РКС-Самара», там произошла авария на канализационном коллекторе. Рабочие приступили к ликвидации коммунального ЧП в 11:00, сначала им было 
17 июня 2019, 08:59
Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно

Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно

В столице 63-го региона стартовали работы по благоустройству Крымской площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас ремонт ведется круглые сутки, задействованы 60 рабочих, которые используют 30 спецмашин. 

- Общественный транспорт ездит без ограничений. С часу ночи до 
30 мая 2019, 11:15
Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда

Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда

В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный 
20 мая 2019, 01:31
Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %

Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %

В понедельник, 20 мая, в здании 6-го Кассационного суда началось совещание по вопросам хода его строительства. На нем присутствуют представители городской и областной власти. В ходе мероприятия участники должны обсудить сроки, строительно-монтажные работы и многое другое. 

- Готовность объекта составляет 
20 мая 2019, 10:30
1 млрд 750 млн потратят на завершение строительства Шестого кассационного суда

1 млрд 750 млн потратят на завершение строительства Шестого кассационного суда

В Самаре потратят 1 млрд 750 млн рублей на завершение строительства здания, в котором разместится Шестой кассационный суд общей юрисдикции, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика по проектированию и реконструкции офисного сооружения с подземным паркингом в границах улиц 
23 апреля 2019, 06:56
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