Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено В Самарской области рыбак выловил гигантскую щуку. Огромную рыбину на озерах в Рождествено поймал на блесну пенсионер Николай Быков, который увлекается рыбалкой более 40 лет. Удивленные домочадцы не взвешивали щуку, но она была явно тяжелее 10 кг.

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