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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, 
27 июня 2019, 05:39
Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Комплексный ремонт дорог около Крымской площади выполнен на 40 %. Напомним, что уже в октябре здесь должен заработать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В мэрии напомнили, что подрядчик должен завершить все работы по контракту до 30 сентября и сейчас их 
27 июня 2019, 05:28
Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

В Самарской области рыбак выловил гигантскую щуку. Огромную рыбину на озерах в Рождествено поймал на блесну пенсионер Николай Быков, который увлекается рыбалкой более 40 лет. Удивленные домочадцы не взвешивали щуку, но она была явно тяжелее 10 кг. 

- Это не 
27 июня 2019, 05:05
В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В столице 63-го региона ввели в эксплуатацию дом обманутых дольщиков с надземной автостоянкой в жилом комплексе «На Владимирской», который расположен на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской в Железнодорожном районе. Ранее многоэтажку возводило с 2002 ООО «Кросс». Но позже 
27 июня 2019, 04:15
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества

В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества

В Самарской области задержали семерых местных жителей, которых подозревают в нападениях по найму. В частности, речь идет о налете на дом главы Росимущества. Как установили во время расследования, 10 ноября прошлого года примерно в 20:00 несколько человек проникли в дом 
27 июня 2019, 03:25
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль. 
26 июня 2019, 02:34
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Ночью во вторник, 25 июня, в Самаре автомобилист врезался в деревья, а затем сбежал. По данным областного ГУ МВД, это случилось в 04:00. 24-летний парень, у которого не было водительских прав, ехал на иномарке Toyota Mark II по улице Маломосковской. 
26 июня 2019, 11:42
Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты

Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты

Среди жителей Сызрани появляется все больше раскрепощенных людей без комплексов - за последние дни на пляжах в вечернее и ночное время заметили несколько человек, которые купались в Волге обнаженными. Например, компания девушек плавала «в чем мать родила» на пляже у 
26 июня 2019, 10:47
Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли 
25 июня 2019, 08:21
В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки

В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки

В понедельник вечером, 24 июня, под колесами машины в столице 63-го региона оказался пешеход. 24-летняя женщина ехала на иномарке Skoda Rapid по улице Пионерской в сторону Чапаевской. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, при проезде прямо в 
25 июня 2019, 03:40
Отдых за рубежом оказался дешевле, чем в России

Отдых за рубежом оказался дешевле, чем в России

Специалисты сервиса Aviasales проанализировали минимальную стоимость отдыха в России и за рубежом. Оказалось, что провести отпуск на курорте в нашей стране может оказаться дороже, чем за рубежом. Самый дешевый отдых в Крыму на двоих стоит 53 356 рублей. При этом 
24 июня 2019, 05:09
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В столице 63-го региона началась доследственная проверка по факту столкновения катеров, в результате которого погибла молодая девушка. Напомним, что в пятницу, 21 июня примерно в 23:00 на Волге напротив пляжа «Барбошина поляна» в 300 метрах от берега не смогли разъехаться 
24 июня 2019, 11:46
В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
21 июня 2019, 02:10
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне почти 54 тысячи жителей Самарской области не смогут отправиться отдыхать за границу. В этом праве их ограничили судебные приставы, ведь общий долг неплательщиков перевалил за 21 млрд рублей. Только за один месяц судебные приставы напомнили о наличии задолженности 
18 июня 2019, 09:57
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне 

14 июня 2019, 11:42
Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня

Игроки самарских «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня. Именно в этот день команда должна собраться в Москве и пройти медосмотр. После него, с 19 по 23 июня волжане будут тренироваться в Самаре, этот этап подготовки завершится контрольным матчем 
3 июня 2019, 02:51
Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в 
13 мая 2019, 09:59
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