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В блогах: о фонде капремонта замолвите слово
Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, …
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27 июня 2019, 05:39
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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
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27 июня 2019, 05:28
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Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено
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27 июня 2019, 05:05
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В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской
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27 июня 2019, 04:15
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В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества
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27 июня 2019, 03:25
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Самарец попался на подкупе полицейского
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26 июня 2019, 05:17
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Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях
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26 июня 2019, 02:34
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В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
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26 июня 2019, 01:44
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Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу
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26 июня 2019, 11:42
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Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты
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26 июня 2019, 10:47
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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли …
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25 июня 2019, 08:21
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В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки
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25 июня 2019, 03:40
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Отдых за рубежом оказался дешевле, чем в России
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24 июня 2019, 05:09
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В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице
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24 июня 2019, 04:16
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка
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24 июня 2019, 11:46
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В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
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21 июня 2019, 02:10
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов
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18 июня 2019, 09:57
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде
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14 июня 2019, 11:42
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Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня
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3 июня 2019, 02:51
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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