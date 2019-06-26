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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах. 
 
- Количество подвижного состава на маршрутах № 26, 66 будет увеличено, а на маршруте № 80 работают три автобуса, 
26 июня 2019, 04:03
В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. 
26 июня 2019, 03:06
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль. 
26 июня 2019, 02:34
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный 
26 июня 2019, 02:07
Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Ночью во вторник, 25 июня, в Самаре автомобилист врезался в деревья, а затем сбежал. По данным областного ГУ МВД, это случилось в 04:00. 24-летний парень, у которого не было водительских прав, ехал на иномарке Toyota Mark II по улице Маломосковской. 
26 июня 2019, 11:42
В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки

В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки

В понедельник вечером, 24 июня, под колесами машины в столице 63-го региона оказался пешеход. 24-летняя женщина ехала на иномарке Skoda Rapid по улице Пионерской в сторону Чапаевской. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, при проезде прямо в 
25 июня 2019, 03:40
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода

В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода

В воскресенье, 23 июня, произошла смертельная авария в Сызранском районе. Ночью, в 00:10, 32-летний, лишенный прав водитель иномарки Hyundai Elantra с номером Ханты-Мансийского региона ехал по федеральной трассе М-5 «Урал» со стороны столицы 63-го региона в направлении Москвы. На 928 
24 июня 2019, 02:00
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала

В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала

Во вторник, 12 марта, случилось ЧП на улице Володарского в Сызрани. Там в шахту подвала у дома № 16 провалился 63-летний мужчина. По словам очевидцев, по всей видимости, в пьяном виде он пошел за добавкой в магазин известной алкогольной сети, 
13 марта 2019, 08:20
В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают 
6 марта 2019, 03:09
В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе

«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе

Рано утром 25 марта ДТП произошло в Волжском районе Самарской области. Примерно в 04:50 25-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан» со стороны Яблоневого Оврага. На 48 километре дороги он врезался в припаркованный 

26 марта 2018, 03:55
В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В воскресенье, 10 декабря, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись трактор и трамвай №22. ДТП произошло на улице Ново-Садовой, а районе пересечения с улицей Потапова. Было уже около шести часов вечера. На линии встали трамваи. Представитель ТТУ г.о. Самара опубликовал 
11 декабря 2017, 11:06
В Самаре женщину сбил трактор

В Самаре женщину сбил трактор

Свидетелями ДТП с участием пешехода сегодня стала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА». Примерно в 11:45 на пересечении улиц Садовой и Красноармейской женщину сбил трактор, который перевозил в ковше бордюрный камень для ремонта дорог. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель выехал на запрещающий сигнал 

1 сентября 2017, 05:41
Трактор-беспилотник: На Урале разработали уникальное транспортное средство

Трактор-беспилотник: На Урале разработали уникальное транспортное средство

В Екатеринбурге сотрудники двух вузов разработали трактор-беспилотник. Уникальное транспортное средство призвано облегчить работу аграриев.
Новое творение инженерной мысли обладает определенным «интеллектом». Оно самостоятельно оценивает урожайность и обеспечивает выполнение определенных функций на основании получаемой информации.
Пока опытный образец управляется при помощи 

13 июля 2017, 05:26
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