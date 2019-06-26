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В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66
Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах.
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26 июня 2019, 04:03
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В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории
В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. …
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26 июня 2019, 03:06
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Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях
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26 июня 2019, 02:34
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В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров
В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный …
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26 июня 2019, 02:07
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Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу
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26 июня 2019, 11:42
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В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки
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25 июня 2019, 03:40
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В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице
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24 июня 2019, 04:16
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В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода
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24 июня 2019, 02:00
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала
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13 марта 2019, 08:20
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В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров
В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают …
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6 марта 2019, 03:09
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе
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26 марта 2018, 03:55
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В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором
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11 декабря 2017, 11:06
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В Самаре женщину сбил трактор
Свидетелями ДТП с участием пешехода сегодня стала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА». Примерно в 11:45 на пересечении улиц Садовой и Красноармейской женщину сбил трактор, который перевозил в ковше бордюрный камень для ремонта дорог. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель выехал на запрещающий сигнал …
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1 сентября 2017, 05:41
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Трактор-беспилотник: На Урале разработали уникальное транспортное средство
В Екатеринбурге сотрудники двух вузов разработали трактор-беспилотник. Уникальное транспортное средство призвано облегчить работу аграриев.
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13 июля 2017, 05:26
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