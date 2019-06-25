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Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти
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25 июня 2019, 12:31
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Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга
Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в …
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25 июня 2019, 11:57
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Для Самары разрабатывают дизайн-код
Для Самары разрабатывается специальный дизайн-код. Об этом стало известно в понедельник, 24 июня, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем будут даваться рекомендации по наружной рекламе, содержанию фасадов зданий, оформлению облика улиц …
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25 июня 2019, 10:57
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В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках
В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух …
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25 июня 2019, 10:35
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В блогах: спили ветку - спаси дерево!
В одном из дворов на пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной на детскую площадку упало дерево. Как пишут в сообществе "Услышано Самара" соцсети «ВКонтакте», оно лежит второй день. Автор поста возмущается: «Пришли бабулечки - поохали. Пришли дети — полазили. Пришли …
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25 июня 2019, 08:54
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В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо
В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».
По предварительным …
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25 июня 2019, 08:20
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В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода
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24 июня 2019, 02:00
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На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю
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24 июня 2019, 01:11
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка
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24 июня 2019, 11:46
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Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего
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21 июня 2019, 09:02
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Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города
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20 июня 2019, 02:45
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Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций
В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий …
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19 июня 2019, 11:35
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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За сутки в Самарской области утонули двое мужчин
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19 июня 2019, 08:31
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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
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13 июня 2019, 12:56
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В Жигулевске до конца мая ввели карантин
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22 марта 2019, 12:06
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В Жигулевске двое рецидивистов до смерти забили своего знакомого
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3 марта 2019, 12:13
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В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
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28 февраля 2019, 11:00
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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