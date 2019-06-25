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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Предполагаемого убийцу тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира объявили в розыск. Подозреваемым по резонансному делу проходит 31-летний Эльшан Эльман Оглы Гахирманов, гражданин одной соседних республик, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Как отметили силовики, в период с 14:30 по 15:20 в кафе 
25 июня 2019, 12:31
Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Следователи поделились предварительной версией убийства тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. Напомним, 27-летний спортсмен погиб накануне в Автограде. Первоначально проходила информация, что он был убит выстрелом из травмата, но она не подтвердилась.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, примерно в 
25 июня 2019, 11:57
Для Самары разрабатывают дизайн-код

Для Самары разрабатывают дизайн-код

Для Самары разрабатывается специальный дизайн-код. Об этом стало известно в понедельник, 24 июня, во время еженедельного рабочего совещания в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В нем будут даваться рекомендации по наружной рекламе, содержанию фасадов зданий, оформлению облика улиц 
25 июня 2019, 10:57
В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух 
25 июня 2019, 10:35
В блогах: спили ветку - спаси дерево!

В блогах: спили ветку - спаси дерево!

В одном из дворов на пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной на детскую площадку упало дерево. Как пишут в сообществе "Услышано Самара" соцсети «ВКонтакте», оно лежит второй день. Автор поста возмущается: «Пришли бабулечки - поохали. Пришли дети — полазили. Пришли 
25 июня 2019, 08:54
В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо

В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо

В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».

По предварительным 
25 июня 2019, 08:20
В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода

В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода

В воскресенье, 23 июня, произошла смертельная авария в Сызранском районе. Ночью, в 00:10, 32-летний, лишенный прав водитель иномарки Hyundai Elantra с номером Ханты-Мансийского региона ехал по федеральной трассе М-5 «Урал» со стороны столицы 63-го региона в направлении Москвы. На 928 
24 июня 2019, 02:00
На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю

На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю

В понедельник, 24 июня, в центре Самары под колеса машины угодило дикое животное. На Волжском проспекте, неподалеку от пересечения с улицей Маяковского машина сбила косулю. Скорее всего, водитель не успел среагировать на животное, которое появилось перед ним внезапно. Снимки с 
24 июня 2019, 01:11
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В столице 63-го региона началась доследственная проверка по факту столкновения катеров, в результате которого погибла молодая девушка. Напомним, что в пятницу, 21 июня примерно в 23:00 на Волге напротив пляжа «Барбошина поляна» в 300 метрах от берега не смогли разъехаться 
24 июня 2019, 11:46
Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

В четверг, 20 июня, спасатели из Сызрани выручили молодого человека. В 12:25 сотрудники оперативной службы увидели на пляже № 1, что один из отдыхающих начал тонуть. Спасатели вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Как рассказали в Поисково-спасательной службе 
21 июня 2019, 09:02
Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Родители малышей, которые родились в Автограде сегодня, 20 июня, получат пособие. Каждой семье полагается выплата в 10 000 рублей в честь появления на свет в День исторического рождения Тольятти. Как сообщили в мэрии, если у местных жителей в семье прибавилось 
20 июня 2019, 02:45
Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций

Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций

В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий 
19 июня 2019, 11:35
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
За сутки в Самарской области утонули двое мужчин

За сутки в Самарской области утонули двое мужчин

За сутки, с 17 по 18 июня, в Самарской области погибли двое местных жителей. Сначала спасатели отправились в Красноглинский район, где накануне вечером в реке Сок в районе Сокского карьера утонул 47-летний мужчина. В 14:00 его тело нашли в 50 
19 июня 2019, 08:31
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
В Жигулевске до конца мая ввели карантин

В Жигулевске до конца мая ввели карантин

На всей территории Жигулевска установлен карантин по бешенству. Он продлится два месяца, с 22 марта по 22 мая. В городском округе нашли животное, зараженное вирусом, приводящим к летальному исходу в ста процентах случаев. Напомним, что во время карантина на территориях 
22 марта 2019, 12:06
В Жигулевске двое рецидивистов до смерти забили своего знакомого

В Жигулевске двое рецидивистов до смерти забили своего знакомого

На днях в полицию обратилась жительница Жигулевска. Она сообщила, что нашла в своей квартире труп 47-летнего сына с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место правоохранители опросили женщину и хозяина жилплощади. Мужчина заявил, что нашел пострадавшего на улице. Тот был сильно избит 

3 марта 2019, 12:13
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.

Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 

28 февраля 2019, 11:00
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
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