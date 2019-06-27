27 июня губернатор Дмитрий Азаров провел выездное мероприятие, посвященное строительству детских дошкольных учреждений. Мероприятие прошло на территории возводимого детсада в районе домов №№ 138,142 по улице Алма-Атинской. Он заработает уже в конце этого года и будет рассчитан на 240 мест. Всего в нем планируется создать 12 групп, 4 из которых отдадут под ясли. Отличительными особенностями учреждение станет наличие доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и летняя веранда на втором этаже.
На данный момент готовность объекта составляет 43%.Сейчас специалисты завершают работы по возведению «коробки» здания, проводят работы по устройству внутренних инженерных сетей, штукатурке стен и перегородок, а также по устройству фасада. В скором времени подрядчик приступит к отделке внутренних помещений и фасада здания, займется благоустройством прилегающей территории.
Стоит отметить, что всего в регионе в этом году планируется открыть 17 детсадов. Но губернатор поставил найти возможности для того, чтобы до конца года сдать 20 таких учреждений.
«То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
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