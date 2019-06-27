1
59
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Юнармейцы из Самарской области победили в окружном оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец-2»

Юнармейцы из Самарской области победили в окружном оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец-2»

В среду, 26 июня, в Пензе состоялось закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец – 2». Мероприятие прошло на территории учебного полигона филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва» Минобороны России.
 
«Гвардеец» — один из основных 
27 июня 2019, 01:26
В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. 
26 июня 2019, 03:06
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль. 
26 июня 2019, 02:34
В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка 
26 июня 2019, 01:53
Власти добиваются сноса постройки, которую начали возводить в парке имени 60-летия Советской власти

Власти добиваются сноса постройки, которую начали возводить в парке имени 60-летия Советской власти

На днях появилась информация о том, что в парке имени 60-летия Советской власти началось строительство здания. Об этом сообщили в соцсетях недовольные местные жители. Информация привлекла внимание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По его поручению на место отправились представители департамента 

21 июня 2019, 05:30
Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО

Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО

21 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился с рабочей поездкой в Уфу. Глава региона принимает участие в работе совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе. Основная тема обсуждения – вопросы экологии.

Перед началом заседания Дмитрий Азаров встретился со 

21 июня 2019, 05:05
Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве

Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве

Сегодня в Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема:  роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке  более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор 

19 июня 2019, 11:15
100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

Около 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня России в Самарской области. Всего в регионе были организованы 50 площадок.

Основные торжества развернулись в Самаре. Специально для них улицу Куйбышева в Самаре перекрыли и сделали пешеходной. Впервые там прошел масштабный квест 

13 июня 2019, 01:05
Завтра в Самаре распределят свободные места в детсадах

Завтра в Самаре распределят свободные места в детсадах

15 мая в Самаре будут распределять места в детские сады на следующий учебный год. Всего их в областном центре 179. Этим летом они выпустят почти 13.000 детей, которые пойдут в первый класс - столько же теоретически детские садики смогут и 

14 мая 2019, 09:23
В детсадах Самары распределят свободные места

В детсадах Самары распределят свободные места

20 февраля в детских садах Самары распределят свободные места. Горадминистрация рекомендует родителям проверить данные своих заявлений на Портале образовательных услуг сегодня, 19 февраля. Чтобы исправить неточности, нужно обратиться в МФЦ. В заявке можно указать до 5 детских садов, разместив их 

19 февраля 2019, 03:23
В Самаре распределяют свободные места в детсадах

В Самаре распределяют свободные места в детсадах

Сегодня, 5 декабря, в Самаре проходит очередное распределение свободных мест в детсадах города. Родителям напоминают, что для успешного зачисления ребенка необходимо проверять и уточнять информацию, размещенную в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования». В случае обнаружения неточностей необходимо 
5 декабря 2018, 10:30
В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

Совсем скоро в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары заработает еще один муниципальный детский сад № 4. Он расположен на улице Осетинской, 16а. Со 2 октября учреждение можно добавлять в свое заявление на предоставление места ребенку в «Автоматизированной системе управления 
3 октября 2018, 04:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх