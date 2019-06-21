21 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился с рабочей поездкой в Уфу. Глава региона принимает участие в работе совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе. Основная тема обсуждения – вопросы экологии.
Перед началом заседания Дмитрий Азаров встретился со своим наставляемым в рамках проекта «Лидеры России». Саратовец Илья Гордеев вошел в число победителей ЛР-2019 и выбрал главу нашего региона своим наставником. Недавно Илья был приглашён на работу в «БашРТС» и переехал в Уфу.
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12 марта 2019, 06:13
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Новым полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе стал Игорь Комаров. Соответствующий указ уже подписан главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента …
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7 сентября 2018, 11:09
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14 июня 2018, 11:42
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13 декабря 2017, 05:55
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