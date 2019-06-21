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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Власти добиваются сноса постройки, которую начали возводить в парке имени 60-летия Советской власти

Власти добиваются сноса постройки, которую начали возводить в парке имени 60-летия Советской власти

На днях появилась информация о том, что в парке имени 60-летия Советской власти началось строительство здания. Об этом сообщили в соцсетях недовольные местные жители. Информация привлекла внимание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По его поручению на место отправились представители департамента 

21 июня 2019, 05:30
В России хотят сократить потребление пластика

В России хотят сократить потребление пластика

В Минприроды предложили сокращать потребление пластика в России на 10–20% в год. Об этом в пятницу рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Чиновник пояснил: «Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл — что нужно очень аккуратно к 
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Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве

Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве

Сегодня в Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема:  роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке  более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор 

19 июня 2019, 11:15
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.

Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после 
17 июня 2019, 03:18
100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

Около 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня России в Самарской области. Всего в регионе были организованы 50 площадок.

Основные торжества развернулись в Самаре. Специально для них улицу Куйбышева в Самаре перекрыли и сделали пешеходной. Впервые там прошел масштабный квест 

13 июня 2019, 01:05
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

7 июня полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Самарской области, представленный на Петербургском международном экономическом форуме. Экскурсию для него провел губернатор Дмитрий Азаров.

Помимо уже имеющихся достижений региона, на демонстрационной площадке представлены и проекты, которые планируется реализовать в ближайшем 

7 июня 2019, 09:35
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета Приволжского Федерального Округа в Ижевске под председательством полпреда президента Игоря Комарова. В совещании также участвовали представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.

Основная тема обсуждения – поддержка одаренной и 

12 марта 2019, 06:13
Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО

Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО

Новым полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе стал Игорь Комаров. Соответствующий указ уже подписан главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента 
7 сентября 2018, 11:09
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов

Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов

Самарская область более 5 лет лидирует в Приволжском Федеральном округе по числу наркоманов. Глава региона Дмитрий Азаров уже не раз поднимал этот вопрос на федеральном уровне - обсуждал с заместителем прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Пришли к выводу, что деньги, направляемые 

13 декабря 2017, 05:55
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