Самарская область в лидерах антирейтинга по количеству наркозависимых В расчете на 100 тысяч населения - 311 наркоманов. Это данные областного минздрава по итогам прошлого года. Этот показатель в нашем регионе выше, чем средний показатель в Приволжском федеральном округе и России. Между тем, число наркопотребителей по официальной статистке падает. …