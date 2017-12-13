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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 декабря 2017г 
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В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками

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В Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда президента Михаила Бабича заложена традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием героев Отечества. 

11 декабря 2017, 05:43
В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Самаре в лечебное исправительное учреждение №4, которое находится на Заводском шоссе, осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке. Подозрительное вещество белого цвета обнаружили в свертке, который заключенному передал посетитель.

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5 декабря 2017, 09:08
В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

Самарская таможня сообщила об итогах работы за три квартала 2017 года. Зафиксировано 57 фактов контрабанды наркотических средств. Общая масса изъятых веществ превышает 5,6 килограмма. Таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями и с другими средствами гигиены.

«Возбуждено 3 уголовных дела по 

24 ноября 2017, 12:49
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.

«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц 

16 ноября 2017, 12:50
Сегодня Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

Сегодня Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

Сегодня глава Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета Приволжского федерального  округа, которое пройдет в Пензе под председательством  полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Участники обсудят реализацию мероприятий по стимулированию роста экономики регионов, поговорят об увеличении налогового 

29 сентября 2017, 11:06
«Гвардию» из Самарской области отправили в Оренбург

«Гвардию» из Самарской области отправили в Оренбург

В Оренбурге дан старт «Зарнице Поволжья-2017». В состязаниях участвуют 200 юнармейцев из 14 регионов Приволжского федерального округа. Самарскую область представляет команда Богатовского военно-патриотического клуба «Гвардия». Участникам была предоставлена возможность побывать в настоящем боевом самолете, познакомиться с современными образцами вооружения Российской 

13 сентября 2017, 03:22
Самарская область в лидерах антирейтинга по количеству наркозависимых

Самарская область в лидерах антирейтинга по количеству наркозависимых

В расчете на 100 тысяч населения - 311 наркоманов. Это данные областного минздрава по итогам прошлого года. Этот показатель в нашем регионе выше, чем средний показатель в Приволжском федеральном округе и России. Между тем, число наркопотребителей по официальной статистке падает. 

26 июня 2017, 04:01
В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)

В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)

Вчера, 11 июня, днем в Тольятти трое мужчин потеряли сознание во дворе между домами №№98 и 100 по улице 40 лет Победы. На место происшествия прибыли экипажи полиции и скорой помощи. Операцию по спасению горожан сняли на видео очевидцы.
Как 
12 июня 2017, 04:06
Пьяный тольяттинец напал на сотрудника

Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"

Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.

30 апреля 2017, 06:08
Михаил Бабич проведет в Самаре заседание совета по развитию институтов гражданского общества

Михаил Бабич проведет в Самаре заседание совета по развитию институтов гражданского общества

На 1-й просеке в резиденции губернатора Самарской области собрались члены общественного совета ПФО. Представителей прислали 9 регионов ПФО и Москва. Председательствует  полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин приветствовал собравшихся.

Как уже 
13 апреля 2017, 01:38
Самарец украл 7 банок кофе в Краснодаре, чтобы купить билет на родину

Самарец украл 7 банок кофе в Краснодаре, чтобы купить билет на родину

Жителя Самары подозревают в ограблении супермаркета в Краснодаре, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчину обвиняют в том, что он вынес из торгового объекта 7 банок кофе. По словам подозреваемого, на воровство он пошел ради возвращения в родной город. 
28 мая 2016, 03:08
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