Самарская область более 5 лет лидирует в Приволжском Федеральном округе по числу наркоманов. Глава региона Дмитрий Азаров уже не раз поднимал этот вопрос на федеральном уровне - обсуждал с заместителем прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Пришли к выводу, что деньги, направляемые на решение данной проблемы, тратят не так эффективно, как могли бы.
«Мы должны сосредоточить усилия на скорейшем сокращении в регионе незаконного оборота наркотиков, снижении количества преступлений, связанных с их потреблением. И на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, и на профилактику наркомании из бюджета ежегодно выделяются значительные средства, но при этом очевидно, что работа в этом направлении должна вестись более активно и системно», – комментирует сложившуюся ситуацию врио губернатора Самарской области.
Пока наиболее эффективной признана ежегодная оперативно-профилактическая операция "Мак" по поиску и уничтожению очагов растений, содержащих наркотические вещества.
Бакытжан Косетов, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, привел данные по итогам операции в этом году:
«В период проведения операции сотрудниками органов внутренних дел выявлено 460 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, в том числе 380 фактов приобретения и хранения, 62 - незаконного производства, сбыта или пересылки запрещенных веществ, 15 случаев незаконного культивирования. По итогам операции привлечено к ответственности 668 лиц».
В наркологических диспансерах снижается число поставленных на учет. В этом году их стало меньше на 53%, но это не говорит о том, что употреблять запрещенные препараты жители губернии стали реже. Наоборот, речь о том, что контроль ослаб и его необходимо ужесточить - требует глава региона.
Среди иных пробелов работе – наличие только одного центра по профилактике наркотизации молодежи – в Чапаевске. Этого явно недостаточно, считает Дмитрий Азаров. Также глава региона указал на необходимость системной работы с некоммерческими организациями, занимающимися реабилитацией. Эту задачу поставил президент еще два года назад, однако в Самаре поручение не услышали.
Зачастую ситуацию усугубляют родители школьников, которые выступают категорически против тестирования их детей на предмет употребления наркотиков. В 2017-м психологическую проверку прошли 35.000 подростков, из них почти треть подтвердили свою готовность пополнить ряды наркоманов. Следующий этап для них - медицинское тестирование. Около тысячи человек отказались обсуждать данную тему в принципе, что само по себе является подозрительным.
Дмитрий Азаров попросил участников комиссии скорректировать программу профилактики уже в начале 2018 года и сделать ее более конкретной и прозрачной.
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