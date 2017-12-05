В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно. «По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц …