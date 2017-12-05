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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

Самарская таможня сообщила об итогах работы за три квартала 2017 года. Зафиксировано 57 фактов контрабанды наркотических средств. Общая масса изъятых веществ превышает 5,6 килограмма. Таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями и с другими средствами гигиены.

«Возбуждено 3 уголовных дела по 

24 ноября 2017, 12:49
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.

«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц 

16 ноября 2017, 12:50
Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
Зеки сбежали: В Самарской области прошли учения УФСИН

Зеки сбежали: В Самарской области прошли учения УФСИН

Сотрудники самарского управления тюремного ведомства провели тактико-специальное учение по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны.
 
Участие в мероприятии также приняли полицейские и бойцы управления федеральной службы войск национальной гвардии.

Как передает пресс-служба областного УФСИН, к выполнению 
21 октября 2017, 04:48
Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Ежегодное социально-психологическое тестирование учащихся средних и высших образовательных заведений предлагает осуществлять Минобрнауки. Проект соответствующего документа появился на сайте нормативных актов.
Как рассказывают отечественные информагентства, законопроектом оговаривается ежегодная периодичность проведения таких проверок. «Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных 

19 октября 2017, 10:05
Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018

Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018

Осужденные трех самарских колоний - шестой, десятой и тринадцатой - начали выпускать товары к предстоящему чемпионату мира по футболу. В перечне продукции – металлические ограждения для дворов, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. Произведенные товары районные власти уже используют для благоустройства 

20 июля 2017, 12:33
Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу: улица Куйбышева, 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.  
Покупателям предложат 

27 июня 2017, 07:39
В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

Вчера, 21 октября, ГУФСИН по Самарской области опубликовал сообщение с просьбой о помощи в розыске осужденного, который уклоняется от отбывания наказания в колонии-поселении №27.
 
Разыскивается 31-летний Филатов Алексей Юрьевич.
 
Приметы: рост высокий 177 см, плечи опущенные, волосы темно-русые, 

22 октября 2016, 04:54
В Самаре в здании суда осужденный ранил себя одноразовой ложкой

В Самаре в здании суда осужденный ранил себя одноразовой ложкой

Сегодня, 24 июня, в Самарском областном суде 33-летний мужчина, осужденный за совершение разбоя и изнасилования, нанес себе телесные повреждения. По данным полиции, после оглашения приговора суда потерпевший попытался нанести себе порезы рук одноразовой ложкой, которую достал из упаковки с лапшой 

24 июня 2014, 02:06
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