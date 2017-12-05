В Самаре в лечебное исправительное учреждение №4, которое находится на Заводском шоссе, осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке. Подозрительное вещество белого цвета обнаружили в свертке, который заключенному передал посетитель.
«Порошок – предположительно героин, пытались передать ухищренным способом внутри ручки бритвенного станка. Собранные материалы переданы в отдел полиции №3 У МВД России по г. Самаре для проведения экспертизы и принятия процессуального решения», - сообщили в УФСИН по Самарской области.
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