Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу улица Куйбышева 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.
Покупателям предложат широкий ассортимент: сувенирные и швейные изделия, кованая продукция. Так же можно будет приобрести нарды, шкатулки, модели самолетов, шахматы, шашки, костюмы, шапочки, платочки, постельные принадлежности, металлические подставки и многое другое. Работать продавцом будет гражданское лицо.
В настоящее время в магазине завершается ремонт и со следующей недели новое торговое заведение распахнет свои двери.
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