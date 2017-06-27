В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали Инцидент случился в магазине круглосуточной торговли на улице Ульяновской в Октябрьске. В ночное время товар на этой точке реализуется через небольшое окно во входной двери. Именно через него злоумышленник сумел проникнуть в помещение, в этот момент продавцы спали, сообщает ГУ …