Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.
Пациент, пришедший в себя благодаря действиям врача, отказался от госпитализации. Мужчина, проявивший агрессию в отношении медика, был остановлен сотрудниками охранного предприятия, а затем передан полиции.
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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды
Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
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30 апреля 2017, 06:26
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В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку
Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
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30 апреля 2017, 05:37
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды
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27 апреля 2017, 09:51
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В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф
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4 января 2017, 03:28
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В Самаре на медиков скорой помощи совершено более 20 нападений
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2 ноября 2016, 05:14
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В Самаре за избиение врача задержали 28-летнего мужчину
Самарские полицейские задержали подозреваемого в нападении на врача больницы имени Семашко. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 28-летний самарец дает признательные показания, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел рано утром …
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1 ноября 2016, 09:50
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В Самаре совершено очередное нападение на врача
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31 октября 2016, 05:00
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Самарец украл 7 банок кофе в Краснодаре, чтобы купить билет на родину
Жителя Самары подозревают в ограблении супермаркета в Краснодаре, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчину обвиняют в том, что он вынес из торгового объекта 7 банок кофе. По словам подозреваемого, на воровство он пошел ради возвращения в родной город. …
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28 мая 2016, 03:08
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В Тольятти при падении с 14-го этажа разбился насмерть молодой парень, есть фото
В Тольятти разбился насмерть молодой парень, упавший с многоэтажки, передает группа "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте».
Происшествие случилось вчера, 13 мая, поздно вечером в 9-м квартале Автозаводского района Автограда. Жители дома № 25 по проспекту Степана Разина сообщили в …
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14 мая 2016, 01:57
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Минздрав России призвал шоу-бизнес «очиститься» от наркоманов
Главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн призвал власти страны начать «очищение» рядов деятелей шоу-бизнеса от наркоманов, сообщает «Интерфакс». По словам Брюна, наши сцены и телевидение должны быть освобождены от артистов, потребляющих психоактивные вещества. Экономически выгодно иметь здорового артиста или …
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10 декабря 2014, 12:03
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Самарских наркоманов становится меньше
Количество наркоманов Октябрьского района Самары с начала года сократилось почти на треть. Согласно информации Самарского областного наркологического диспансера, по состоянию на конец третьего квартала 2014 года на учете в связи с употреблением наркотических средств состояло 965 лиц, зарегистрированных на территории …
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26 ноября 2014, 05:33