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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники готовятся к ЧМ-2018 и "снимают языковой барьер". В 2017 году сотрудники ведомства успешно сдали экзамены по английскому языку.
 
«Пять лет назад в Самарской таможне было принято решение о подготовке таможенных  инспекторов со знанием английского языка. Сразу началась 

21 ноября 2017, 11:20
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.

«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц 

16 ноября 2017, 12:50
Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
В Самаре уничтожили санкционные шампиньоны весом 250 кг

В Самаре уничтожили санкционные шампиньоны весом 250 кг

Самарская таможня обнаружила санкционные шампиньоны польского производства общим весом около 250 килограммов. Свежие грибы хранились на самарской овощной базе. На 83 ящиках с шампиньонами были обнаружены фальшивые этикетки.

«Поверх настоящих бирок, на которых страной происхождения значилась Польша, были приклеены 
9 ноября 2017, 10:59
Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Посылка с препаратами общим весом более полкило изъята в почтовом отделении Новокуйбышевска.
 
«Дистанционно посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неустановленное лицо приобрело в Республике Беларусь препараты, содержащие 

19 октября 2017, 07:08
Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Ежегодное социально-психологическое тестирование учащихся средних и высших образовательных заведений предлагает осуществлять Минобрнауки. Проект соответствующего документа появился на сайте нормативных актов.
Как рассказывают отечественные информагентства, законопроектом оговаривается ежегодная периодичность проведения таких проверок. «Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных 

19 октября 2017, 10:05
Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков

Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков

Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
Подозрительный морской лайнер, направлявшийся в Испанию из Колумбии, остановили для проверки в 870 км от Канарских островов. 

9 октября 2017, 10:36
Санкционный хамон обнаружили таможенники в одном из самарских магазинов

Санкционный хамон обнаружили таможенники в одном из самарских магазинов

Санкционный хамон в одном из магазинов Самары обнаружили таможенники в ходе совместной проверки с Куйбышевской транспортной прокуратурой и областным управлением Россельхознадзора. Испанский и французский сыровяленый деликатес находился в свободной продаже.
Инспекторы изъяли шесть хамонов общим весом почти 40 килограммов, а 

22 сентября 2017, 11:36
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