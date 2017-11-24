Самарская таможня сообщила об итогах работы за три квартала 2017 года. Зафиксировано 57 фактов контрабанды наркотических средств. Общая масса изъятых веществ превышает 5,6 килограмма. Таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями и с другими средствами гигиены.
«Возбуждено 3 уголовных дела по ст. 226.1 УК РФ в отношении лиц, переместивших сильнодействующие вещества в международных почтовых отправлениях через таможенную границу Евразийского экономического союза (Государственную границу Российской Федерации). Сильнодействующие вещества в данных случаях были сокрыты в средствах гигиены», - сообщает Самарская таможня.
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Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018
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21 ноября 2017, 11:20
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В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем
В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.
«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц …
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16 ноября 2017, 12:50
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Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной
Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
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14 ноября 2017, 09:48
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В Самаре уничтожили санкционные шампиньоны весом 250 кг
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«Поверх настоящих бирок, на которых страной происхождения значилась Польша, были приклеены …
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9 ноября 2017, 10:59
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Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске
Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Посылка с препаратами общим весом более полкило изъята в почтовом отделении Новокуйбышевска.
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19 октября 2017, 07:08
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Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики
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19 октября 2017, 10:05
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Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков
Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
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9 октября 2017, 10:36
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Санкционный хамон обнаружили таможенники в одном из самарских магазинов
Санкционный хамон в одном из магазинов Самары обнаружили таможенники в ходе совместной проверки с Куйбышевской транспортной прокуратурой и областным управлением Россельхознадзора. Испанский и французский сыровяленый деликатес находился в свободной продаже.
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22 сентября 2017, 11:36