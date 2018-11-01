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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. 
15 октября 2018, 07:38
Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

10 октября в Самаре прошла приемка улицы Гая, на которой завершился ремонт. Работы проходили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт проводился на участке от улицы Врубеля до Луначарского. Его протяженность составляет 1800 метров, а площадь около 9 тысяч «квадратов». 

11 октября 2018, 11:28
Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан 

2 октября 2018, 10:16
На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".

Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» 
28 сентября 2018, 08:33
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