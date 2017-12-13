В Тольятти братья задержаны по подозрению в серии автокраж В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж – братьев 1990 года рождения. Они, по данным силовиков, могут быть причастны, как минимум к двум похищениям автомобилей. Одно было совершено в июле 2017 года. Преступники украли с неохраняемой парковки на Южном …