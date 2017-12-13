В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что это героин.
«В дальнейшем в ходе обыска места фактического проживания мужчины – квартиры на улице Георгия Димитрова полицейские обнаружили в шкафу пакеты с различным содержимым, по виду напоминающим наркотик. Как показали результаты проведенного исследования, злоумышленник хранил у себя дома более 103 граммов героина и около 120 граммов марихуаны и гашиша», - сообщили пресс-служба областного ГУ МВД.
Общая масса изъятых веществ составила около 400 граммов. Наркотики были расфасованы по пакетикам для продажи. Самарец арестован, на него заведено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают, кто и откуда привез изъятые наркотики в Самарскую область.
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