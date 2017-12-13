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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

На ремонт и модернизацию теплосетей Самарской области направят 4,7 млрд рублей

На ремонт и модернизацию теплосетей Самарской области направят 4,7 млрд рублей

Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплосетей Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению объектов 
13 декабря 2017, 12:09
Виртуальный батл

Виртуальный батл "Жители против чиновников"

Врио губернатора Дмитрий Азаров попросил жителей региона оценить работу своих подчиненных, которую они ведут с обращениями граждан в "Твиттере". "Успел завершить рабочий день ДО полуночи. На связи. Напишите, какие ведомства, на ваш взгляд, реагируют на вопросы здесь хуже, а какие лучше", 

12 декабря 2017, 09:10
Забытая Самара: Дом печати

Забытая Самара: Дом печати

Блогер Алексей Авдейчев побывал в заброшенном самарском Доме печати. "Он был построен в 1964 году. В советское время комплекс по праву считался одной из крупнейших типографий Поволжья. До середины 90-х дела шли хорошо, потом начались проблемы. В 1995 году типография оказалась 

12 декабря 2017, 08:15
В Тольятти братья задержаны по подозрению в серии автокраж

В Тольятти братья задержаны по подозрению в серии автокраж

В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж – братьев 1990 года рождения. Они, по данным силовиков, могут быть причастны, как минимум к двум похищениям автомобилей. Одно было совершено в июле 2017 года. Преступники украли с неохраняемой парковки на Южном 

12 декабря 2017, 11:29
В Самаре предложение о референдуме по прямым выборам мэра направили в губдуму

В Самаре предложение о референдуме по прямым выборам мэра направили в губдуму

Самарский избирком направил предложение регионального отделения партии «Яблоко» вернуть прямые выборы мэра города и муниципальных депутатов на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы. Такое решение было принято в четверг, 7 декабря, на заседании комиссии. Теперь в течение 20 дней областной парламент 

8 декабря 2017, 10:36
В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Самаре в лечебное исправительное учреждение №4, которое находится на Заводском шоссе, осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке. Подозрительное вещество белого цвета обнаружили в свертке, который заключенному передал посетитель.

«Порошок – предположительно героин, пытались передать ухищренным способом внутри ручки бритвенного 

5 декабря 2017, 09:08
Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия

Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия

В Самаре полицейские расплавили в печи более 3500 единиц оружия. Часть самарцы сдали добровольно, часть изъяли силовики. Утилизацию провели на одном из заводов. Предварительно все оружие было приведено в «негодное состояние» путем механической деформации.

«Это охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, газовое 

28 ноября 2017, 10:41
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки 

27 ноября 2017, 04:50
В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

Самарская таможня сообщила об итогах работы за три квартала 2017 года. Зафиксировано 57 фактов контрабанды наркотических средств. Общая масса изъятых веществ превышает 5,6 килограмма. Таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями и с другими средствами гигиены.

«Возбуждено 3 уголовных дела по 

24 ноября 2017, 12:49
Более 10 тонн поддельной водки изъяли у нелегала в Самаре

Более 10 тонн поддельной водки изъяли у нелегала в Самаре

В Самаре у 24-летнего нелегала изъяли более 10 тонн поддельной водки. Он продавал спиртное на одном из городских рынков. Преступление выявили полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

«Из павильона стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 1200 литров. 

20 ноября 2017, 02:34
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.

«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц 

16 ноября 2017, 12:50
Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
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