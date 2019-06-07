7 июня полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Самарской области, представленный на Петербургском международном экономическом форуме. Экскурсию для него провел губернатор Дмитрий Азаров.
Помимо уже имеющихся достижений региона, на демонстрационной площадке представлены и проекты, которые планируется реализовать в ближайшем будущем. Один из них — мост через Волгу в районе Климовки. Его возведение должно начаться в этом году, а завершиться в 2023.
«По оценкам министерства транспорта, из Самарской области время доставки груза, например, до Москвы с появлением моста сократится в два раза, – отметил Дмитрий Азаров. – Также это даст новый толчок для развития Особой экономической зоны: в Тольятти уже есть крупный землевладелец, который заинтересован в развитии территории, возможно строительство новых производств и жилья».
«Проект серьезный, очень давно его обсуждали. Он очень важен для региона: его появление разгрузит протоки, и, надеюсь, привлечет бизнес и создаст условия для его развития», – отметил Игорь Комаров.
Также, Дмитрий Азаров рассказал Игорю Комарову об уникальном дроне. Он используется для поиска людей, очагов пожара и других задач. Радиус его действия составляет 10 километров
Особый интерес у Игоря Комарова вызвал стенд, на котором представлены достижения малой авиации региона. Дмитрий Азаров рассказал, что планеры самарского производства закупают не только Российские компании, но и зарубежные фирмы, в том числе из Канады.
Кроме того, Дмитрий Азаров рассказал об уникальном интерактивном анатомическом столе «Пирогов». Стол «Пирогов» является наглядным учебным пособием, с помощью которого можно познакомиться с трехмерной моделью человеческого тела, а также четко выстроить логику обучения студентов и врачей по целому ряду дисциплин.
|
В рамках ПМЭФ Самарская область заключила соглашения с крупными компаниями
В рамках продолжающегося в северной столице Петербургского международного экономического форума делегация Самарской области заключила ряд соглашений с крупными компаниями. Ряд договоренностей был достигнут 7 июня.
Одно из соглашений было заключено с «Газпромбанком». Стороны намерены совместно укреплять экономический и промышленный потенциал области, …
|
7 июня 2019, 10:28
|
Самарская область и «Ростех» подписали дорожную карту по развитию регионального НОЦ
7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан очередной документ, направленный на развитие создаваемого в регионе научно-образовательного центра. Речь идет о дорожной карте по взаимодействию между областным правительством, участниками НОЦ и «Ростехом». Свои подписи под документом поставили Губернатор …
|
7 июня 2019, 08:39
|
В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы
В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий …
|
6 июня 2019, 10:29
|
Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций
6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром Самарской области и Центром компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Азаров и …
|
6 июня 2019, 10:03
|
Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ
|
6 июня 2019, 01:45
|
«Не буду это подписывать!» Азаров снова отказался смягчать антиалкогольный закон
Губернатор Самарской области сказал решительное «нет» разливайкам. В конце апреля губернская дума приняла скандальные поправки в региональный антиалкогольный закон. Депутаты из документа решили убрать ограничения, касающиеся продажи спиртных напитков в заведениях общепита. Связано это с требованиями прокуратуры и решениями судов, …
|
5 мая 2019, 03:04
|
Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.
«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно …
|
7 сентября 2018, 01:34
|
Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО
Новым полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе стал Игорь Комаров. Соответствующий указ уже подписан главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента …
|
7 сентября 2018, 11:09
|
Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных …
|
27 декабря 2016, 05:48
|
Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли
|
16 июня 2016, 02:29
Мы Вам перезвоним!