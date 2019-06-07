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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

В рамках ПМЭФ Самарская область заключила соглашения с крупными компаниями

В рамках ПМЭФ Самарская область заключила соглашения с крупными компаниями

В рамках продолжающегося в северной столице Петербургского международного экономического форума делегация Самарской области заключила ряд соглашений с крупными компаниями. Ряд договоренностей был достигнут 7 июня.

Одно из соглашений было заключено с «Газпромбанком». Стороны намерены совместно укреплять экономический и промышленный потенциал области, 

7 июня 2019, 10:28
Самарская область и «Ростех» подписали дорожную карту по развитию регионального НОЦ

Самарская область и «Ростех» подписали дорожную карту по развитию регионального НОЦ

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан очередной документ, направленный на развитие создаваемого в регионе научно-образовательного центра. Речь идет о дорожной карте по взаимодействию между областным правительством, участниками НОЦ и «Ростехом». Свои подписи под документом поставили Губернатор 

7 июня 2019, 08:39
В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий 

6 июня 2019, 10:29
Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром Самарской области и  Центром компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Азаров и 

6 июня 2019, 10:03
Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Весь политико-экономический бомонд России и мира ближайшие 2-3 дня проведет в Санкт-Петербурге, где в среду стартовал Международный экономический форум, который проводится с 1997 года. В городе на Неве собрались 12000 представителей власти и бизнеса из 140 стран. Делегацию Самарской области 

6 июня 2019, 01:45
«Не буду это подписывать!» Азаров снова отказался смягчать антиалкогольный закон

«Не буду это подписывать!» Азаров снова отказался смягчать антиалкогольный закон

Губернатор Самарской области сказал решительное «нет» разливайкам. В конце апреля губернская дума приняла скандальные поправки в региональный антиалкогольный закон. Депутаты из документа решили убрать ограничения, касающиеся продажи спиртных напитков в заведениях общепита. Связано это с требованиями прокуратуры и решениями судов, 
5 мая 2019, 03:04
Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.

«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно 

7 сентября 2018, 01:34
Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО

Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО

Новым полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе стал Игорь Комаров. Соответствующий указ уже подписан главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента 
7 сентября 2018, 11:09
Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации

Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных 

27 декабря 2016, 05:48
Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли

Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли

Стоимость одного места в путешествии на низкую околоземную орбиту для космических туристов будет порядка $30-40 млн. Такие цифры назвал в беседе с представителями телеканала CNBC глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.
Руководитель подчеркнул – речь в данном случае не ведется о суборбитальных 

16 июня 2016, 02:29
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