6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром Самарской области и Центром компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Азаров и ректор учебного заведения Андрей Рудской.
Сотрудничество предусматривает взаимодействие в научно-технической, инновационной, учебно-образовательной сферах и объединение усилий для реализации комплексных научно-технических проектов. Губернатор отметил, что заключение соглашение имеет и символических смысл, так как первый подписанный в рамках ПМЭФ документ направлен на создание регионального научно-образовательного центра.
«Партнерство с ведущим университетом нашей страны добавляет потенциал нашему НОЦу. Уверен, что наше сотрудничество будет в разных отраслях, а самое главное – успешным и результативным. Результативным на благо российской науки, Самарской области, а значит и всей России», - заявил глава региона.
Андрей Рудской, в свою очередь, отметил, что работа с нашим регионом имеет большие перспективы.
«Работать совместно с Правительством Самарской области, научно-техническим сообществом региона и Самарским университетом – давняя традиция. И сегодня наши отношения приобрели другой характер. У наших центров – близкие, если не сказать тождественные, цели и задачи. Наша общая миссия – обеспечение конкурентоспособности отечественных компаний-лидеров на глобальных рынках и в высокотехнологичных отраслях промышленности за счет развития передовых производственных технологий. Мы готовы поделиться своими компетенциями в области цифровых технологий. Синергия наших усилий в рамках консорциума способна дать значимые эффекты как для фундаментальной науки, так в области прикладных задач современной промышленности», - сказал Андрей Рудской.
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