Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ Весь политико-экономический бомонд России и мира ближайшие 2-3 дня проведет в Санкт-Петербурге, где в среду стартовал Международный экономический форум, который проводится с 1997 года. В городе на Неве собрались 12000 представителей власти и бизнеса из 140 стран. Делегацию Самарской области …