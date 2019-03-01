На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему … Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек -