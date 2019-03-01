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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами

В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами

В субботу, 2 марта, в Октябрьске произошла массовая авария в переулке Кирпичный. Девушка, управлявшая иномаркой Hyundai Creta, спускалась вниз со стороны трассы в направлении города. По дороге она догнала двигавшийся впереди нее Renault Sandero, столкнулась с ним, но ее машина 
3 марта 2019, 08:53
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
Новая ведущая программы

Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО

В ближайшие сутки, до 19:00 субботы, 2 марта, в Самарской области прогнозируют облачную погоду, снег и мокрый снег, местами сильный, слабую метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 0, -5 
1 марта 2019, 10:42
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" 
1 марта 2019, 08:20
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, 
28 февраля 2019, 09:14
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
28 февраля 2019, 07:11
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона. 

- Скульптура состоит из четырех частей, на которых изображены пехотинец, лётчик, 
22 февраля 2019, 04:38
В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому 
22 февраля 2019, 12:59
Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

На Самару снова идет снегопад. По данным Приволжского УГМС, осадки возобновятся в этот четверг и продлятся все выходные. Порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду, предупреждает МЧС. Столбик термометра днем будет подниматься почти до нуля. И это 
20 февраля 2019, 07:37
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы  XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе 
11 февраля 2019, 05:30
Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»

Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»

Историческому центу Самары хотят присвоить статус «исторического поселения». Зачем это делается в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал председатель Общественного совета при Минстрое 63-го региона, архитектор Олег Никитенко. Исторические кварталы Самары от улицы Полевой в сторону Речпорта по оценкам архитектурного сообщества сейчас 
9 февраля 2019, 12:25
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Стало известно, что за сооружение строят около здания Фабрики-кухни на Ново-Садовой в Самаре. Напомним, что ранее горожане подняли вопрос в соцсетях - они переживали, что у будущего филиала Третьяковской галереи возводят гараж или что-то подобное. Объект находится по соседству с 
15 ноября 2018, 09:57
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как 
1 ноября 2018, 09:23
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