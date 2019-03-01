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Застройщикам нарисовали план
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1 марта 2019, 05:07
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В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами
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3 марта 2019, 08:53
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93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
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3 марта 2019, 08:24
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
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1 марта 2019, 10:42
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В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров
В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" …
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1 марта 2019, 08:20
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В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, …
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28 февраля 2019, 09:14
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В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной
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28 февраля 2019, 07:11
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области
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27 февраля 2019, 09:21
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста
В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона.
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22 февраля 2019, 04:38
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В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева
Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому …
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22 февраля 2019, 12:59
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Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?
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20 февраля 2019, 07:37
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В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
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13 февраля 2019, 04:05
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Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре
Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе …
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11 февраля 2019, 05:30
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Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»
Историческому центу Самары хотят присвоить статус «исторического поселения». Зачем это делается в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал председатель Общественного совета при Минстрое 63-го региона, архитектор Олег Никитенко. Исторические кварталы Самары от улицы Полевой в сторону Речпорта по оценкам архитектурного сообщества сейчас …
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9 февраля 2019, 12:25
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре
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15 ноября 2018, 09:57
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура
Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как …
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1 ноября 2018, 09:23
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