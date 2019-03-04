@D_Azaroff Здравствуйте, Дмитрий Игоревич! Хочу обратиться к Вам от лица коллектива Самарского Театра драмы "Камерная сцена". В прошлом году в театре завершился ремонт крыши, т.к. весной театр сильно затопило. Вот 2019 год и мы снова оказались затоплены. Помогите разобраться. pic.twitter.com/mDfzgRn2Xw— Александр (@PGa90Srwd1WM4O7) 4 марта 2019 г.
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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, …
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28 февраля 2019, 09:14
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?
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20 февраля 2019, 07:37
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В Самаре состоится фестиваль «Русская классика. Страницы прозы»
В областной столице с 14 по 19 октября пройдет 1-й всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Его в своих стенах примет муниципальный театр «Камерная сцена».
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17 сентября 2014, 04:28
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