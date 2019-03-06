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«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11
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6 марта 2019, 01:56
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«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
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6 марта 2019, 01:05
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В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
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6 марта 2019, 12:44
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении
Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель …
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6 марта 2019, 08:23
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Жителям дома на Чапаевской, где обрушилась крыша, предложили перебраться в маневренный фонд в Озерном
Очередное ЧП в Самаре. В понедельник вечером возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по улице Чапаевской. В результате происшествия пострадавших нет. Жители дома эвакуировались самостоятельно, аварийные службы отключили здание от газо- и электроснабжения. По этому поводу в …
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5 марта 2019, 10:03
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
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5 марта 2019, 09:31
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В блогах: Почему в Самаре текут кровли
Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. …
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5 марта 2019, 05:01
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Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов
Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и …
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5 марта 2019, 12:04
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома
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3 марта 2019, 06:02
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»
25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили …
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26 февраля 2019, 03:23
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В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу
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4 февраля 2019, 11:07
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Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу
Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам …
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8 июля 2018, 02:53
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58
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