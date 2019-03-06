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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

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В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
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Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Как пишут очевидцы в соцсетях, под тяжестью снега вчера, 2 марта, вечером проломилась крыша дома №81 по улице Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти.
 
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3 марта 2019, 06:02
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В воскресенье, 3 февраля, в областной столице произошла авария, в которой серьезные травмы получил пешеход. 45-летний водитель иномарки Skoda ехал в 12:05 по Советской Армии в сторону улицы Блюхера. По пути, около дома № 167 по Советской Армии он сбил 
4 февраля 2019, 11:07
Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
 
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам 
8 июля 2018, 02:53
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
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