|
На РКЦ "Прогресс" сократят более 800 человек
|
7 марта 2019, 05:47
|
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
|
7 марта 2019, 04:17
|
Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак
|
7 марта 2019, 03:44
|
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
|
7 марта 2019, 02:22
|
В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз
|
27 февраля 2019, 03:35
|
В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом
В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом. Бездыханные тела животных лежали возле детских садов, школ, игровых площадок, передает Прогород. Всего было «утилизировано» 25 бродячих собак. ЧП произошло еще 7 февраля. Подробности стали известны только сейчас.
|
24 февраля 2019, 04:48
|
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
|
17 февраля 2019, 10:28
|
В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка
|
12 февраля 2019, 05:39
|
В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей
|
12 февраля 2019, 12:45
|
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области
6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты ружье …
|
8 февраля 2019, 12:41
|
Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
|
7 февраля 2019, 12:34
|
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки
|
7 февраля 2019, 10:08
Мы Вам перезвоним!