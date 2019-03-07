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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

На РКЦ

На РКЦ "Прогресс" сократят более 800 человек

В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» пройдут две волны массовых сокращений, до 30 мая работу на заводе потеряют 839 сотрудников. Руководство РКЦ уже уведомило службу занятости населения Самарской области о сокращениях. Большую часть из них, а именно 805 человек, уволят до 

7 марта 2019, 05:47
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

С наступлением весны и оттепели проблема протечек в многоквартирных домах в Самаре обострилась. Так, жильцы одной из квартир дома №36 по улице Георгия Димитрова столкнулись с неприятным явлением: из-за протекающей крыши на потолке у них растут грибы. Причем большие.
 
- В 
7 марта 2019, 03:44
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз

В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз

В ночь с 25 на 26 февраля в Сызранском районе области произошло нападение на таксиста. В селе Уваровка трое злоумышленников избили 28-летнего водителя, выбросили его на мороз и угнали машину. Правда, судя по всему, далеко уехать преступникам не удалось. Украденную 
27 февраля 2019, 03:35
В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом

В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом

В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом. Бездыханные тела животных лежали возле детских садов, школ, игровых площадок, передает Прогород. Всего было «утилизировано» 25 бродячих собак. ЧП произошло еще 7 февраля. Подробности стали известны только сейчас.
24 февраля 2019, 04:48
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка

В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка

Сотрудники сызранского отдела Следственного комитета завершили проверку по факту нападения собаки на 3-летнего мальчика. Блюстители закона отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Всё дело в том, что у собаки не оказалось хозяина.

Напомним, 25 ноября 2018 

12 февраля 2019, 05:39
В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей

В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей

В Тольятти ищут грабителя, который «обнес» микрофинансовую организацию на улице Степана Разина в Автозаводском районе. Это произошло еще утром 5 ноября  прошлого года. Неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 10 745 рублей и скрылся. Вскоре было возбуждено уголовное 
12 февраля 2019, 12:45
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты ружье 

8 февраля 2019, 12:41
Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

Неприятная история на днях произошла в Тольятти: на ребенка, который шел в школу по улице Ушакова, напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался синяком и порванной одеждой — он был в длинной куртке, штанах и подштанниках. 

- Дорогие власти, 
7 февраля 2019, 10:08
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