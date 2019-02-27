|
В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди
|
27 февраля 2019, 10:48
|
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
|
27 февраля 2019, 09:04
|
У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
|
25 февраля 2019, 04:55
|
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
|
25 февраля 2019, 12:37
|
Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку
|
17 февраля 2019, 04:06
|
В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей
|
12 февраля 2019, 12:45
|
В Самаре таксист сбил пешехода на «зебре» и сбежал
|
11 февраля 2019, 10:21
|
Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
|
7 февраля 2019, 12:34
|
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
|
7 февраля 2019, 10:35
|
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки
|
7 февраля 2019, 10:08
|
В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами
|
25 декабря 2018, 09:15
|
В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе
|
4 декабря 2018, 09:10
Мы Вам перезвоним!