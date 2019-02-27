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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

Полицейские ищут в областной столице 40-летнего мужчину — Виктора Берняева, который 21 февраля вышел из дома в 4 квартале поселка Красная Глинка и до сих пор не вернулся домой. С родными он не связывался, хотя ранее он всегда предупреждал близких, 
27 февраля 2019, 10:48
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых кадровых решениях в региональном МВД -  пост начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области занял полковник полиции Павел Жилюнов. Ранее он был заместителем начальника Управления по контролю за оборотом 
27 февраля 2019, 09:04
У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку

Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку

Автомобилист умудрился снять со спящей женщины цепочку и вытащить из ее сумки кошелек с деньгами. Однако «спалился» горе-воришка на ломбарде. Именно туда он понес свою «добычу» и оставил там свои реальные ФИО и домашний адрес.

Мужчина был задержан полицейскими по месту 

17 февраля 2019, 04:06
В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей

В Тольятти ищут блондина в медицинской маске, который похитил 10 тысяч рублей

В Тольятти ищут грабителя, который «обнес» микрофинансовую организацию на улице Степана Разина в Автозаводском районе. Это произошло еще утром 5 ноября  прошлого года. Неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 10 745 рублей и скрылся. Вскоре было возбуждено уголовное 
12 февраля 2019, 12:45
В Самаре таксист сбил пешехода на «зебре» и сбежал

В Самаре таксист сбил пешехода на «зебре» и сбежал

В Самаре ищут водителя такси, который сбил человека и скрылся с места событий, даже не побеспокоившись о состоянии пострадавшего. К полицейским обратились медики, к которым поступил пациент с травмами ног. Выяснилось, что около шести часов вечера 8 февраля машина такси 
11 февраля 2019, 10:21
Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

Неприятная история на днях произошла в Тольятти: на ребенка, который шел в школу по улице Ушакова, напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался синяком и порванной одеждой — он был в длинной куртке, штанах и подштанниках. 

- Дорогие власти, 
7 февраля 2019, 10:08
В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани госпитализирован 56-летний водитель такси. Врачи Центральной городской больницы диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы грудной клетки. По данным источника, шофера избили на работе, в офисе предприятия. По словам пострадавшего, его около 2:00 вызвали в сауну, где находился 
25 декабря 2018, 09:15
В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

Неприятная история произошла недавно в Сызрани. 1 декабря местная жительница вызвала машину от одного из таксомоторных парков. Машина была быстро назначена и прибыла оперативно, в течение трех минут. Но семья ехала с маленьким ребенком и пассажиры задержались. Клиенты шли к 
4 декабря 2018, 09:10
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