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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

На улице Братьев Коростелевых прямо посреди проезжей части образовался провал. По словам очевидцев, асфальт ушел под землю на участке улицы Братьев Коростелевых от Рабочей до Вилоновской. Провал обозначили: с одной стороны автомобилистов о нем предупреждает ярко-желтый мусорный контейнер, а с 
7 марта 2019, 01:56
В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

По подсчетам специалистов, до 80 % квартир в новостройках в Самарской области продается в ипотеку. При этом, если 2018 год поставил рекорд по объему таких сделок, то за первые месяцы 2019 года наблюдается существенный спад. Причина - высокие ипотечные ставки 

7 марта 2019, 01:20
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

Одна из жительниц областной столицы сообщила в социальных сетях, что в квартире дома №45 по улице Калинина обвалился потолок. Ее сын, пятилетний мальчик, не пострадал только за счет везения. 
 
«Мальчик 5 лет чудом уцелел. В ПЖРТ 11 отказались устранять течь крыши. 
7 марта 2019, 12:53
Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

В четверг, 7 марта, из здания молла «Мега» на 24-м километре Московского шоссе эвакуировали посетителей и сотрудников. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:13 сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 400 человек. Когда на место событий прибыли 
7 марта 2019, 11:12
Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

76-летняя пенсионерка из Самары чудом избежала смерти под рухнувшим потолком. Как рассказывает в соцсетях сама Лидия Ашмаркина, жительница дома № 7 по улице Загорской в Советском районе, несколько дней у нее протекал потолок. Она уверяет, что неоднократно жаловалась в управляющую 
6 марта 2019, 10:36
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Как пишут очевидцы в соцсетях, под тяжестью снега вчера, 2 марта, вечером проломилась крыша дома №81 по улице Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти.
 
Управляющей компании, которая раньше «положила болт» на кровлю, теперь пришлось звать на помощь промышленных альпинистов. Не 

3 марта 2019, 06:02
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

Странный инцидент засняли случайные свидетели в Сызрани. По словам очевидцев, 8 февраля около дома № 6 по улице Астраханской остановилась белая «Лада Гранта». Дело было ночью, в 23:50, но на записи хорошо видно, что неизвестный мужчина вытащил обездвиженное тело человека 
17 февраля 2019, 10:09
В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
 
- Работник был зажат между металлическими конструкциями во время 
13 февраля 2019, 11:15
В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
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