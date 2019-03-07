Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире … 76-летняя пенсионерка из Самары чудом избежала смерти под рухнувшим потолком. Как рассказывает в соцсетях сама Лидия Ашмаркина, жительница дома № 7 по улице Загорской в Советском районе, несколько дней у нее протекал потолок. Она уверяет, что неоднократно жаловалась в управляющую