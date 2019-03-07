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Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
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7 марта 2019, 02:22
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В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал
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7 марта 2019, 01:56
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В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку
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7 марта 2019, 01:20
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«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок
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7 марта 2019, 12:53
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Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
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7 марта 2019, 11:12
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Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире
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6 марта 2019, 10:36
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома
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3 марта 2019, 06:02
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
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18 февраля 2019, 12:29
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В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег
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17 февраля 2019, 10:09
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В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями
В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
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13 февраля 2019, 11:15
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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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