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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Середина декабря станет определяющей для развития российской экономики и стоимости отечественной валюты в 2019 году. Странами ОПЕК уже принято принципиальное решение по сокращению объемов добычи нефти, но пока обсуждаются конкретные цифры. При этом цены на черное золото в последнее время 
7 декабря 2018, 10:25
Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Российский рубль в этот понедельник укрепился по отношению к доллару и евро. Причина - растущая цена на нефть, а также спрос на рисковые активы на фоне потепления отношений США и КНР. Между тем эксперты называют отечественную валюту самой рисковой 
4 декабря 2018, 11:08
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия намерена в 2 раза - до 45 млрд долларов увеличить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом говорится в представленной Минсельхозом стратегии развития АПК. Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим ее 
1 декабря 2018, 08:30
Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей

Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей

В России вырос экспорт автомобилей. Как сообщает Федеральная Таможенная служба, за 9 месяцев этого года за границу отправились 66 тысяч легковых машин, что на 4 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти на 5 процентов - до 9600 
1 декабря 2018, 08:20
В каких валютах хранить сбережения

В каких валютах хранить сбережения

Один из главных российских финансовых экспертов, ныне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рекомендует хранить сбережения размером 1-2 млн рублей и меньше в рублях, потому что потом при расчётах и покупках все равно придётся вернуться к российской валюте. Однако суммы 
26 ноября 2018, 11:07
Если покупать доллары, то сейчас!

Если покупать доллары, то сейчас!

В декабре курс доллара, по мнению многих федеральных аналитиков, будет расти. Это связано в первую очередь с тем, что банки накопили слишком мало свободной валюты ($1,5 млрд), чтобы заплатить по внешнему долгу в декабре, который составляет 8 млрд долларов. Значит, 
26 ноября 2018, 09:01
Эксперты рассказали, что будет с рублем

Эксперты рассказали, что будет с рублем

С 8 ноября российский минфин начнет закупать американскую валюту. В течение месяца ежедневно на это будет тратиться по 25 миллиардов рублей. В итоге уйдет рекордная сумма: почти 526 миллирдов. Для сравнения, в октябре на доллары потратили 475 миллиардов рублей, а 
7 ноября 2018, 10:53
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