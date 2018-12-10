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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25
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Эксперты рассказали, что происходит с долларом
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4 декабря 2018, 11:08
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Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
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1 декабря 2018, 08:30
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Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей
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1 декабря 2018, 08:20
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В каких валютах хранить сбережения
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26 ноября 2018, 11:07
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Если покупать доллары, то сейчас!
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26 ноября 2018, 09:01
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Эксперты рассказали, что будет с рублем
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7 ноября 2018, 10:53