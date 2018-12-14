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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
13 декабря 2018, 06:15
Что происходит с криптовалютой?!

Что происходит с криптовалютой?!

Курсы виртуальных валют продолжают стремительное снижение. На данный момент биткоин стоит на 90% меньше, чем год назад. Усилило падение заявление гендиректора германской страховой компании Allianz Андреаса Утерманна. На днях в беседе с главой Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
13 декабря 2018, 06:10
Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
12 декабря 2018, 10:08
Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Это связано с тем, что экспортеры черного золота договорились о сокращении нефтедобычи в первом полугодии 2019 года. Бочка марки "Брент" тут же подорожала и в моменте превышала 63 доллара за баррель. 

В этот понедельник по самому выгодному курсу в Самаре 
10 декабря 2018, 01:17
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Российская валюта продолжает восстанавливаться после рекордного падения. В среду, впервые с 28 августа, на торгах Московской биржи курс доллара опускался ниже 67 рублей. Эксперты объясняют это налоговым периодом, высокими ценами на нефть и решительными действиями Банка России, который пошёл на 
19 сентября 2018, 09:13
За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
Согласно информации регулятора, отзыв связан с тем, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

«В сложившихся обстоятельствах 

11 июля 2018, 12:49
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию

Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию

Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию. Речь идет об «Открытии» и «Бин-Банке». У созданной финансовой организации будут единые банкоматы и филиалы - всего около 1 тысячи точек продаж. Реализация банковских и страховых продуктов будет осуществляться сразу всей сетью. 

5 февраля 2018, 08:01
Центробанк хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафами

Центробанк хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафами

Центробанк собирается отказаться от отзыва лицензий у финансово-кредитных структур в пользу существенных штрафных санкций. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на проект поправок в закон "О Центральном банке РФ", разработанный экспертами Центробанка и Министерства финансов.
Размер штрафов станут определять 

28 декабря 2017, 11:24
Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
Как отмечают в Центробанке, в 2017-м прогноз расходов увеличился до 3,5-4%. Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре был на уровне 

26 декабря 2017, 01:04
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