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Центробанк озвучил новый прогноз по рублю
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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13 декабря 2018, 06:15
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Что происходит с криптовалютой?!
Курсы виртуальных валют продолжают стремительное снижение. На данный момент биткоин стоит на 90% меньше, чем год назад. Усилило падение заявление гендиректора германской страховой компании Allianz Андреаса Утерманна. На днях в беседе с главой Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании …
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13 декабря 2018, 06:10
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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12 декабря 2018, 10:08
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Рубль укрепляется, а доллар дешевеет
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10 декабря 2018, 01:17
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения
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19 сентября 2018, 09:13
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За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника
11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
«В сложившихся обстоятельствах …
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11 июля 2018, 12:49
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Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
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6 февраля 2018, 03:51
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Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию
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5 февраля 2018, 08:01
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Центробанк хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафами
Центробанк собирается отказаться от отзыва лицензий у финансово-кредитных структур в пользу существенных штрафных санкций. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на проект поправок в закон "О Центральном банке РФ", разработанный экспертами Центробанка и Министерства финансов.
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28 декабря 2017, 11:24
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Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян
Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
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26 декабря 2017, 01:04