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Рубль назвали самой недооценённой в мире валютой

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Золотая ракета

Золотая ракета "Енисей"

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14 декабря 2018, 02:51
Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
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Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

Рубль укрепляется, а доллар дешевеет

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Эксперты рассказали, что происходит с долларом

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В каких валютах хранить сбережения

Один из главных российских финансовых экспертов, ныне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рекомендует хранить сбережения размером 1-2 млн рублей и меньше в рублях, потому что потом при расчётах и покупках все равно придётся вернуться к российской валюте. Однако суммы 
26 ноября 2018, 11:07
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Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка

Непростая ситуация на валютном рынке. Отечественная валюта продолжает дешеветь. В этот понедельник, впервые с марта 2016 года в ходе торгов на Московской бирже евро стоил больше 81 рубля. Эксперты больше не связывают девальвацию российских денег с нефтяными ценами. Впервые за 
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За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

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Согласно информации регулятора, отзыв связан с тем, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

«В сложившихся обстоятельствах 

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Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

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10 мая 2017, 06:35
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