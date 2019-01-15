|
Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС
|
15 января 2019, 07:13
|
Рубль назвали самой недооценённой в мире валютой
|
13 января 2019, 02:16
|
Золотая ракета "Енисей"
Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют …
|
11 января 2019, 11:06
|
До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО
|
10 января 2019, 01:08
|
«Форекс» попал под раздачу ЦБ
|
28 декабря 2018, 09:01
|
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
|
14 декабря 2018, 02:51
|
Центробанк озвучил новый прогноз по рублю
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
|
13 декабря 2018, 06:15
|
Рубль укрепляется, а доллар дешевеет
|
10 декабря 2018, 01:17
|
Эксперты рассказали, что происходит с долларом
|
4 декабря 2018, 11:08
|
В каких валютах хранить сбережения
|
26 ноября 2018, 11:07
|
Эксперты прокомментировали валютную турбулентность рынка
|
10 сентября 2018, 09:36
|
За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника
11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
«В сложившихся обстоятельствах …
|
11 июля 2018, 12:49
|
Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию
|
5 февраля 2018, 08:01
|
Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля
Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим …
|
30 июня 2017, 05:28
|
Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился
|
10 мая 2017, 06:35