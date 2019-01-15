Рубль укрепляется, а доллар дешевеет Это связано с тем, что экспортеры черного золота договорились о сокращении нефтедобычи в первом полугодии 2019 года. Бочка марки "Брент" тут же подорожала и в моменте превышала 63 доллара за баррель.

В этот понедельник по самому выгодному курсу в Самаре … В этот понедельник по самому выгодному курсу в Самаре