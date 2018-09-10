|
Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года
|
8 сентября 2018, 09:49
|
Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза
|
5 сентября 2018, 06:51
|
Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре
С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив …
|
4 сентября 2018, 08:36
|
20 лет дефолту: вспоминаем, как это было
|
17 августа 2018, 02:02
|
Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля
Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим …
|
30 июня 2017, 05:28
|
Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился
|
10 мая 2017, 06:35
|
Нефтяные котировки начала недели открывают путь дальнейшему падению рубля
В понедельник стоимость барреля черного золота североморской марки Брент оказалась ниже психологической отметки 50 долларов. Цены на углеводородное сырье снизились после того, как не входящие в объединение стран-экспортеров нефти участники рынка воздержались от ограничения добычи. По мнению аналитиков, на динамику …
|
31 октября 2016, 05:23
|
ЦБ не будет давить на рубль
Центробанк не собирается влиять на курс рубля с целью его девальвации. С соответствующим официальным сообщением выступила пресс-служба регулятора. Накануне ряд СМИ опубликовали информацию о том, что ЦБ и кабмин якобы собираются решить проблему дефицита бюджета за счет дальнейшего ослабления национальной …
|
11 февраля 2016, 03:50