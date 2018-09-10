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Материалы по теме:

Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года

Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года

Впервые за 2 с лишним года официальный курс евро, установленный Центробанком, превысил отметку в 80 рублей. Единая европейская валюта подорожала сразу на 98 копеек, доллар вырос на 77 копеек и превысил рубеж 68 рублей. Комментируя это падение, вице-премьер и глава 
8 сентября 2018, 09:49
Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Ситуация с долгами населения, действительно, серьезная. Причем настолько, что эксперты заговорили о раздувающемся "кредитном пузыре", который рискует лопнуть и привести к кризису банковского сектора уже в ближайшие 2 года. 
 
Итак, по данным экспертов ОНФ, которые сделали расчеты на основании данных 
5 сентября 2018, 06:51
Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре

Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре

С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив 
4 сентября 2018, 08:36
20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

В пятницу, 17 августа, исполняется ровно 20 лет со дня дефолта в России. В этот день случилось страшное - правительство приостановило выплаты по госдолгу и понизило курс национальной валюты. Накануне дефолта соотношение доллар/рубль выглядело как 6.24, но уже к концу 
17 августа 2018, 02:02
Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля

Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля

Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим 

30 июня 2017, 05:28
Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

По курсу Центробанка на 11 мая, доллар подешевел на 46 копеек - до 58 рублей 8 копеек. Евро упал на 98 копеек – до 63 рублей 26 копеек. По оценке аналитиков, поддержала отечественную валюту крепнущая нефть. На новостях о намерениях 

10 мая 2017, 06:35
Нефтяные котировки начала недели открывают путь дальнейшему падению рубля

Нефтяные котировки начала недели открывают путь дальнейшему падению рубля

В понедельник стоимость барреля черного золота североморской марки Брент оказалась ниже психологической отметки 50 долларов. Цены на углеводородное сырье снизились после того, как не входящие в объединение стран-экспортеров нефти участники рынка воздержались от ограничения добычи. По мнению аналитиков, на динамику 

31 октября 2016, 05:23
ЦБ не будет давить на рубль

ЦБ не будет давить на рубль

Центробанк не собирается влиять на курс рубля с целью его девальвации. С соответствующим официальным сообщением выступила пресс-служба регулятора. Накануне ряд СМИ опубликовали информацию о том, что ЦБ и кабмин якобы собираются решить проблему дефицита бюджета за счет дальнейшего ослабления национальной 
11 февраля 2016, 03:50
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